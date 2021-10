Espetáculo aborda temas como amizade, caráter e insegurança

Atrizes da Cia. Maria Emília em cena; espetáculo reúne histórias do escritor pernambucano Gilvan Balbino - Foto: Cláudio Saltini - Divulgação.JPG

O espetáculo infantil “Ora Bolas – Clarinha e Suas Histórias”, da Companhia Maria Emília, estreia em outubro de maneira presencial na região e on-line. Estão previstas apresentações fechadas em escolas de Santa Bárbara d’Oeste, Campinas e outras cidades do interior de São Paulo, mas o público em geral também pode conferir a peça em três transmissões no canal do YouTube da companhia.

A apresentação reúne três histórias do escritor pernambucano Gilvan Balbino: “O Papa Figo”, “Mudança Surpresa Minha” e “A Menina e o Dragão”, abordando temas importantes para a infância, como amizade, medos, inseguranças, inveja, ciúme, construção de caráter e, claro, muita fantasia.

Clarinha é uma personagem que evidencia a humanidade das crianças – não é perfeita, princesa ou heroína. Ela expõe suas fragilidades, fraquezas, forças e potências, levando o público a se identificar com o realismo da personagem.

“A gente mostra os egoísmos, a tristeza de uma criança, os medos, mas também formas de se enfrentar tudo isso. Clarinha tem tudo que uma criança realmente tem e isso faz dela uma menina incrível”, explicou a atriz Fernanda Nunes, que faz parte do elenco. As três atrizes que compõem a Cia. Maria Emília se conheceram durante a faculdade no curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A atriz Isadora Bellini contou que elas perceberam um desejo das pessoas em estimular a imaginação das crianças. “As histórias constroem o imaginário cultural coletivo e estão se perdendo cada vez mais. Vemos um cenário em que a educação e a cultura sofrem com restrições severas, e queremos que as pessoas consigam imaginar novos mundos, novas possibilidades através de uma encenação lúdica”, convidou a atriz.

O espetáculo foi gravado em setembro no Teatro Vitória, em Limeira, e será transmitido nos dias 16, 24 e 30 de outubro, sempre às 16h. O canal no YouTube é o “Companhia Maria Emília”.

O projeto foi viabilizado com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, através do Projeto de Ação Cultural 2020.