Espetáculo ‘A Menina e o Porco Chicó’ será atração em Americana

Peça aborda a importância da alimentação saudável e dos hábitos de higiene - Foto: Divulgação

O espetáculo infantil musical “A Menina e o Porco Chicó” se apresenta neste domingo (19), às 10h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. Os ingressos estão à venda, com desconto para quem apresentar anúncio veiculado no LIBERAL. Pessoas com deficiência auditiva têm entrada gratuita.

A peça foi escrita pelo produtor de teatro Ronaldo Britto, de Americana, com base em um livro onde ele criou uma paródia do clássico Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Na história, ao levar para a avó uma cesta com frutas e legumes, a menina se depara com o porco Chicó.

Em alguns momentos, o porco age como lobo mau, tentando roubar as guloseimas da menina, e em outros pensa que é nutricionista. O texto aborda a importância da alimentação saudável e dos bons hábitos de higiene num cenário colorido por legumes gigantes.

“É humor infantil educativo, conta a história de uma menina que não gosta de comida saudável e encontra o Chicó, formando uma parceria muito legal”, disse Britto.

O espetáculo fez sua pré-estreia no Jardim Botânico em janeiro, apresentando duas músicas. Agora, três novas canções originais serão apresentadas. O arranjo musical é de Jhésus Britto, produtor musical de Americana.

Dirigidos por Pâmela Pércio, a atriz Michaele Lobo e o ator Wemer Santana dão vida à menina e ao porco Chicó. O figurino é assinado por Maiza Brugnerotto e os adereços de cenário por Fabiana Pantarotto. A apresentação será traduzida para Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) pela intérprete Patrícia de Andrade.

Os ingressos custam entre R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada ou apresentando anúncio veiculado no LIBERAL). Eles estão disponíveis na bilheteria do teatro e no site www.entravip.com.br. A entrada para deficientes auditivos é gratuita. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3045.