Espaços culturais retomam 100% da capacidade em Santa Bárbara

Teatro Municipal Manoel Lyra: espaços culturais voltam a ter 100% do público – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Os espaços culturais de Santa Bárbara d’Oeste, como as bibliotecas, reabriram nesta terça-feira (9) de forma presencial. Além disso, o Teatro Municipal Manoel Lyra e o Anfiteatro Detinha Dagnoni voltam a receber público com 100% da capacidade.

As mudanças seguem autorização do Governo de São Paulo e as máscaras seguem obrigatórias em todos os ambientes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Com o avanço da vacinação e melhoria dos índices de propagação da pandemia, o Governo do Estado de São Paulo permitiu a retomada das atividades culturais e ampliação da capacidade de ocupação dos espaços em que se realizam eventos do gênero artístico, desde que respeitadas medidas de segurança”, disse a prefeitura.

Além da máscara, outras medidas sanitárias seguem nesses espaços culturais, como aferição de temperatura e disponibilização de álcool gel.

“A Secretaria de Cultura e Turismo manterá o controle relativo às exigências e seguirá com ações de promoção e prevenção no que diz respeito ao consumo, mobilidade e entretenimento nos espaços, estabelecendo regras e diálogos com a população em geral, com vistas a uma retomada responsável, preservando os cuidados com o controle do risco à saúde”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Equipamentos culturais com atendimento presencial

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h / das 13h às 17h

Biblioteca “Neide Crócomo” / CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II • WhatsApp e telefone: (19) 3458-5868

Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Assad Sallum” – Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova • WhatsApp e telefone: (19) 3457-4627

Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira” – Rua Campos Sales, 72 – Vila Breda • WhatsApp e telefone: (19) 3455-2619

Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux” – Rua Padre Arthur Sampaio, 76 – Conj. Hab. Roberto Romano • WhatsApp e telefone: (19) 3454-0331

Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 9h às 12h / das 13h às 17h

Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini” – Rua João Lino, 362 – Centro – WhatsApp e telefone: (19) 3455-7000

Museu da Imigração de Santa Bárbara d’Oeste – Rua João Lino, 371 – Centro – WhatsApp e telefone: (19) 3455-7000

Funcionamento mediante agendamento:

Teatro Municipal “Manoel Lyra” – Rua João XXIII, 61 – Centro – telefone: (19) 3464-9424

Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” – Avenida Monte Castelo, 1000 – Centro – telefone: (19) 3464-9424

Capacidade de atendimento: 100%

Medidas de Segurança

Equipamentos culturais e bibliotecas:

Uso obrigatório de máscara

Higienização das mãos com álcool em gel 70%

Aferição de temperatura

Teatro Municipal “Manoel Lyra” e Anfiteatro Municipal ” Detinha Dagnoni”: