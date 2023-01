Espaço Adonópolis oferece programação de férias até 27 de janeiro, em Americana

Atividades são feitas com pedagogas e monitores - Foto: Divulgação

Adonópolis, espaço lúdico da editora Adonis, em Americana, oferece uma programação de férias até o dia 27 de janeiro. As crianças podem participar das atividades em meio período, período integral e ao longo da semana. Os ingressos estão disponíveis no site www.adonopolis.com.br.

As “Férias em Adonópolis” contam com temáticas semanais. Entre 16 e 20 de janeiro, a programação será sobre “Acampadentro criativo”, com oficina de sombras, caça ao tesouro, atividades de acampamento e elaboração de tintas naturais. De 23 a 27, ”A vida é uma arte”, com inspiração na arte rupestre, releitura de obras de arte, pinturas com gelo, autorretrato e craft.

“As ‘Férias em Adonópolis’ têm o objetivo de resgatar a cultura da infância com histórias, músicas e brincadeiras. É um tempo precioso para criar memórias afetivas junto com os amigos e fazer novas amizades. Temos uma programação brincante e ainda há o tempo do livre brincar. As crianças amam trazer as suas brincadeiras preferidas”, destaca a pedagoga e educadora brincante, Vanessa Aranha Morimoto.

Adonópolis está localizada na rua José Bonifácio, 174, Chácara Machadinho. WhatsApp (19) 99186-5479 ou telefone (19) 3471-5608.