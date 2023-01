Escritora Sônia Barros, de Santa Bárbara, lança novo livro

Autora de mais de 20 livros e com duas décadas de carreira, Sônia admitiu que enfrentou muitos desafios para escrever o texto - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A escritora Sônia Barros, de Santa Bárbara d’Oeste, lançou no final do ano passado seu novo livro. Publicada pela Elo Editora, “Céu no coração” será lançado na cidade de São Paulo em um evento com a ilustradora Simone Matias, mas já está à venda.

“Céu no coração” conta a história de Mila, uma criança que perdeu a mãe muito cedo e não consegue compreender a razão dessa morte. Com o carinho e a compreensão do pai, Mila vai descobrir como lidar com a saudade, como agir ao sentir medo, raiva e solidão. A menina também vai perceber que novas amizades podem ajudar a seguir em frente. Muitas de suas descobertas começam em passeios na praia, procurando conchas na areia ou brincando com a cachorra Paçoca.

Autora de mais de 20 livros e com duas décadas de carreira, Sônia admitiu que enfrentou muitos desafios para escrever o texto, tanto para criar a protagonista, quanto para dar voz ao pai que, apesar da dor, precisa ajudar a filha no processo de luto.

“Acredito que a literatura, muito além de proporcionar entretenimento, pode levar o leitor a refletir sobre questões humanas, e, ainda, ajudá-lo a lidar com situações de conflito, como a perda de uma pessoa querida. A morte é um tema difícil de ser abordado, ainda mais num livro para crianças, mas é extremamente necessário. Está presente no cotidiano de todos nós, sobretudo agora, pós-pandemia, em que tantas crianças e adolescentes ficaram órfãos”, declarou a autora.

“Céu no coração” é a segunda versão de uma história que tem mais de 20 anos e foi publicada originalmente com o título “Saudade doída”. Na época, Sônia dava aulas em duas escolas e ficou sensibilizada com alguns casos de alunos que tinham perdido familiares.

“Numa visita a uma escola em Campinas, depois de conversar com os alunos que haviam lido o livro, recebi um abraço emocionado de um menino que perdera a mãe alguns meses antes. Suas palavras também me abraçaram: ‘Sônia Barros, você consolou o meu coração!’. Outro momento, que igualmente me comoveu, foi numa escola em Americana, durante o encontro com a última turma de leitores desse livro, que, infelizmente, deixaria de ser publicado. O menino Guilherme, para quem dedico esta nova versão, me agradeceu, dizendo que a leitura o ajudara a superar a dor pela perda da mãe”, recorda.

“Céu no coração” tem belas ilustrações de Simone Matias, com quem Sônia já havia trabalhado em um de seus maiores sucessos editoriais, “Tatu-balão”. “As ilustrações ficaram primorosas, fruto de muito talento e sensibilidade. O projeto gráfico da Elo Editora também valorizou bastante a obra”, considera Sônia.

Com 52 páginas, o livro custa R$ 63 no site eloeditora.com.br. Também pode ser comprado com a autora no barros.sp@gmail.com. “’Céu no coração’ foi escrito também para quem não passou por isso e precisa ser solidário”, finalizou Sônia.

A autora está trabalhando em dois projetos, um para crianças e outro para jovens. Um deles deve ser publicado ainda este ano.