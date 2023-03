Escritora de Americana faz campanha para publicar livro com 15 autores

Idealizado pela escritora Márcia Tomiyama, de Americana, o livro infantil “De Relógio a Dragão” aposta no financiamento coletivo para ser publicado. Com textos de 15 autores de diferentes regiões do país, a coletânea é fruto de uma amizade que nasceu em uma pós-graduação online em literatura infantil e juvenil. As ilustrações são de Marina Dutra.

“A pós-graduação possibilitou parcerias, eventos, amizades com escritores, mas senti que algo estava faltando para fechar com chave de ouro e eternizar os laços criados. Foi aí que tive a ideia de escrever o livro em conjunto. Era uma maneira de ajudar os amigos a realizarem o sonho de se tornarem escritores e, para os que já são escritores, de abrir novas portas”, contou a escritora de Americana.

Escritora Márcia Tomiyama é a idealizadora do projeto que busca recursos para publicação da obra – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Márcia e a amiga Andrea Kluge foram as organizadoras do projeto, selecionando os contos enviados pelos colegas de sala. O livro não tem um único tema para as histórias, apenas a imaginação dos escritores.

Os textos fazem uma viagem por florestas, castelos e rios que permeiam sonhos de personagens e que ganham vida a cada página virada. O título da obra, inclusive, foi pensado para contemplar essa diversidade.

A brasiliense Marina Dutra usa em suas ilustrações cores e texturas, explorando a relação visual e sensitiva entre as imagens. Foram escolhidos tons adjacentes na roda de cores, fugindo das escolhas mais óbvias e buscando despertar a curiosidade dos leitores.

HISTÓRIA. Além de organizar a edição, Márcia escreveu o conto “Brasília Atolada”, onde faz uma viagem à sua própria infância para falar sobre memórias. A ideia da história surgiu após um curso com a escritora Silvia Delazari, de Americana, sobre memória.

Márcia resgata as festas de Natal para crianças que sua mãe fazia em Minas Gerais, assim como a dificuldade que tinham de chegar até o sítio onde ela morava. “Além do resgate das memórias, a ideia é trazer para crianças coisas que eles não conhecem, como um carro de boi, falar de coisas de antigamente, de como era morar na roça”, contou a escritora.

Integram a coletânea textos dos autores José Renato Amorim, Ana Cecília Porto, Simoni Ruggiero, Maria Elaine Altoe, Tânia Márcia Tomaszewski, Marisélia Souza, Luciane Fontes, Martha Maria Gomes, Vívian Reis, Mônica Anjos, Andreia Reis, Fátima Pereira, Márcia Dias e Alessandra Nogueira de Oliveira.

As doações para apoiar o projeto podem ser feitas no site www.catarse.me/derelogioadragao, com valor mínimo de R$ 10. A partir de R$ 65, será enviado um kit com livro impresso e um marcador. Para R$ 130 ou mais, dois kits; e R$ 195 ou mais, três kits. A meta é levantar R$ 32,5 mil, e até o fechamento desta reportagem ainda faltavam R$ 17,5 mil. A campanha segue até 17 de março.

O livro será publicado pela Editora Adonis, de Americana. A meta estabelecida inclui o orçamento com os custos com a produção do livro, com o projeto de promoção de leitura dos autores, taxas de envios pelos Correios e taxa de 13% da plataforma Catarse.