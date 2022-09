Escritora Camila Lourenço, de Americana, lança livro ‘O percurso da pedra’

Camila Lourenço está lançando seu terceiro livro - Foto: Divulgação

A escritora Camila Lourenço, de Americana, lança seu novo livro, “O percurso da pedra”. O romance foi vencedor da primeira chamada de originais da Claraboia, editora independente de escritoras mulheres. O lançamento oficial será em 16 de outubro na Livraria Martins Fontes Paulista, em São Paulo.

O livro acompanha a jornada de Pérola, uma advogada bem-sucedida e prestes a se casar. Sentada em uma rodoviária, ela entra em um fluxo de consciência onde começa a questionar suas decisões. As dúvidas surgem após ganhar um livro erótico como presente inesperado, e a partir disso ela contesta seu noivado, a ideia do casamento e de sua sexualidade. Através dessa situação, o livro questiona o quanto o desejo de uma mulher é verdadeiramente dela e o quanto é resquício do roteiro escrito pela sociedade.

A obra foi criada ao longo de quatro meses, durante mentoria de escrita com a cearense Jarid Arraes, importante nome da literatura contemporânea. “A escrita foi catártica, divertida, maluca. Eu parecia uma torneira aberta que não parava de jorrar”, conta Camila sobre o processo criativo. O título do livro reflete esse movimento pelo qual a personagem passa. Em “O percurso da pedra”, Camila Lourenço convida o leitor a refletir sobre as pequenas inquietações que podem se tornar a pedra que causa todo o deslizamento da própria identidade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

É o terceiro livro da autora, o primeiro em prosa. Os anteriores foram “Algodão cru” (publicação independente, lançado em 2020) e “iô” (editora Penalux, de 2021). A autora ambém participou das coletâneas “Meu coração não está de quarentena” (editora Psiu, 2020) e “Entre janelas vol. Ii” (editora Oribe, 2020).

Camila é formada em Letras pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), e trabalha em uma multinacional de tecnologia. Com 162 páginas, “O percurso da pedra” custa R$ 49,90.