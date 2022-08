Escritora barbarense comemora 25 anos de carreira com novo lançamento

Ao longo de sua carreira Sônia Barros alcançou reconhecimento nacional, ganhou vários prêmios e encantou o público com suas história

Sônia Barros é autora de vários livros premiados e possui textos ainda inéditos - Foto: Divulgação

A região é um celeiro de escritores de livros infanto-juvenis. Entre os principais nomes, está a barbarense Sônia Barros. Ao longo de sua carreira, que está completando 25 anos, ela alcançou reconhecimento nacional, ganhou vários prêmios e encantou o público com suas histórias. Para comemorar seu jubileu de prata, ela lança seu 23° livro, “A Solidão do Bicho-Papão”. A escritora faz uma sessão de autógrafos neste sábado (20), às 15h, no Armazém da Estação Cultural Fundação Romi.

A obra acompanha um bicho-papão que se assusta com o tratamento preconceituoso que recebe. “O livro aborda questões de pertencimento e exclusão, dando ênfase à importância da solidariedade e da empatia, ou seja, o respeito à diversidade. Através da poesia, o livro convida o leitor a ver o mundo a partir dos olhos daqueles que não se sentem aceitos por serem diferentes da maioria”, disse a escritora ao LIBERAL.

Escrito em formato de poema narrativo em quadrinhas, com estrofes de quatro versos em redondilha maior (sete sílabas poéticas) e rimas alternadas, o livro demorou mais de três anos para ser escrito. Mas a semente para essa história é bem mais antiga e remonta à infância de Sônia.

“Assim como o protagonista da história, eu vivi situações de bullying e rejeição, mas, também, pude contar com a solidariedade de amigos e o amparo de professores, sobretudo de minha mãe adotiva. Aliás, o fato de eu ter sido adotada era o que me fazia diferente aos olhos de alguns”, revelou a escritora.

“A Solidão do Bicho-Papão” foi lançado pela Editora Moderna, com ilustrações de Rogério Coelho. O livro está disponível para compra em sites de e-commerce e o valor gira em torno de R$ 50.

TRAJETÓRIA. O primeiro livro de Sônia Barros, “Diário ao Contrário”, foi publicado em agosto de 1997, com lançamento na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Mas até chegar a esse momento, que Sônia define como a realização de um projeto de vida, houve uma longa preparação.

“Estudei, li muito, escrevi diversos textos e os submeti a leituras críticas de escritores e, por fim, de editoras. Esse período de preparação levou quase dez anos”, contou a escritora.

De lá para cá, escreveu 20 livros para crianças e adolescentes, e mais três de poesia para adultos. Desses, dois foram vencedores do Prêmio Paraná de Literatura – “Tempo de Dentro” e “Fios”. Este último também foi semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura no ano de 2015.

Dos infantis, vários títulos foram premiados, dentre eles ”Tatu-Balão” e “Biruta”. Ambos receberam o selo Altamente Recomendável da FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil) e foram selecionados para o catálogo da Feira de Bolonha, na Itália.

”Tatu-Balão” foi escolhido para a campanha “Leia para uma criança”, da Fundação Social do Itaú, e teve dois milhões de exemplares distribuídos gratuitamente para bibliotecas e escolas de todo o país. ”Biruta” venceu o Prêmio “Livro do Ano” da AEILIJ (Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil) em 2018 e recebeu o Selo Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio em 2019.

“Considero um prêmio também o fato de que o meu primeiro livro, ‘Diário ao Contrário’, continua ganhando leitores por todo o país, com dezenas de edições”, declarou a escritora.

Ainda este ano, deve ser publicado “Céu no Coração”, com ilustrações de Simone Matias. A autora ainda tem dois originais aguardando leitura e aprovação de editora.