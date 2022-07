Escritor lança conto em livro artesanal divulgado na Qlic

O diálogo entre um homem sem esperança e um visitante inesperado é a espinha dorsal do novo texto do escritor paulista Angelo Asson. Feito totalmente em casa em um processo artesanal, o livreto “O mundo que habito e o visitante inesperado” foi lançado no final de junho. O escritor independente trouxe seu livro para lançamento na Qlic (Quermesse Literária de Carioba), em Americana, no início de julho.

O conto acompanha Cole, um homem que vive isolado em sua casa após se decepcionar com a sociedade pós-pandemia. “Durante o isolamento, falava-se que as pessoas iam despertar uma nova consciência, com mais solidariedade, empatia. Mas ele vê que a pandemia passou e tudo continuou na mesma”, explicou Angelo Asson ao LIBERAL.

Cole trabalha, se diverte e conhece novas pessoas através da tela do computador. Ele ouve vozes internas, que considera amigas, e externas, que vê como ameaças. Sua rotina é quebrada quando um visitante inesperado bate à sua porta.

Escritor Angelo Asson e o livro que fez em casa – Foto: Divulgação

“Ele se questiona se é um dos seres normais, porque se for, não quer que entre em sua casa. Mas ele vê que é diferenciado e deixa entrar. A história toda é um diálogo sobre o isolamento, o novo normal, política, religião, e no final tem o desfecho de quem é esse visitante”, contou Asson.

Com referências às distopias “1984” e “Revolução dos Bichos”, de George Orwell, o conto tem como tema principal a esperança – ou a falta dela. “O visitante questiona se Cole acha que vai mudar o mundo da tela do computador. A esperança morre quando se morre em vida. Se você desiste, quem ganha são aqueles que estão fazendo o mundo como é”, declarou o escritor.

CASEIRO. O livreto foi totalmente feito por Angelo Asson em sua casa na capital paulista. O escritor, que também é designer gráfico, fez a capa e a revisão, além da impressão em um equipamento que comprou na pandemia.

Esta é a segunda obra caseira de Asson, que lançou em 2021 “Transbordamento”, um compilado de textos escritos durante a pandemia, como poesias, crônicas, reflexões e até mesmo conversas de WhatsApp.

“O processo caseiro é uma metáfora com os textos da pandemia. É prazeroso fazer sozinho, mas estou repensando. É bom ter um olhar externo, uma crítica positiva. Já errei em capa e em algumas outras coisas porque não tinha ninguém para dizer que não funcionavam”, revelou o escritor.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A ideia original de “O mundo que habito e o visitante inesperado” foi escrita em novembro de 2020 no formato de roteiro para uma cena teatral on-line, e transformada este ano em um conto. Angelo Asson prepara o lançamento do texto em inglês para que a história alcance novos leitores.

Com 24 páginas, o livreto pode ser comprado através do site da Shoppe por R$ 7 ou então pelo e-mail autorasson@gmail.com. Ele custa R$ 5, mais o valor do envio. O ebook pode ser baixado por R$ 2,99 na Amazon, ou lido gratuitamente no Kindle Unlimited.