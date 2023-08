Escritor de Nova Odessa lança livro para ajudar campanha por tio portador de ELA

Após somatória de fatores, autor viu a oportunidade de publicação da história - Foto: Claudeci Junior / Liberal

O escritor novaodessense Cícero Edno está lançando o livro “Invisível”. A obra foi publicada com o intuito de ajudar na campanha em prol a seu tio Celso Lana, 65, que tem ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica).

Segundo o escritor, a história de “Invisível” não surgiu diretamente para a campanha do tio, mas foi neste momento, depois de uma somatória de fatores, que ele viu a oportunidade de publicação da história que já estava escrita há cerca de dois anos.

“Eu queria um motivo para lançar o livro, e achei que a doença do meu tio era uma causa interessante”, contou.

A história acompanha Arthur e Mabel, um casal normal, com um casamento morno e poder executivo moderado que, de repente, tem a vida de idas espaçadas ao cinema e almoços familiares mudada radicalmente por dois fatos distintos, mas concomitantes. Uma herança inesperada que Arthur recebe, de um tio que ele mal conhecia, e um número de telefone que Mabel encontra no bolso dele, para o qual ela liga e é atendida por uma mulher que demonstra mais intimidade com Arthur do que ela considerava normal.

Mesmo com as inúmeras explicações de Arthur, Mabel se mostra irredutível e decide romper o casamento. A partir de então, ele se torna um homem rico e frustrado, decepcionado com o fim do seu casamento. Se sentindo injustiçado, toma a decisão que não queria mais se sentir assim, e decide fazer Mabel se arrepender.

Campanha

A renda arrecadada com a venda do livro será inteiramente revertida à causa, custeando os cuidados de Celso. “A minha tia, esposa dele, ainda não conseguiu a alimentação custeada pelo Estado e nem os aparelhos todos que ele necessita, por isso ela precisa desse dinheiro”, explicou Cícero.

A esclerose de Celso foi descoberta há quase dois anos. Atualmente, ele está acamado sem os movimentos dos membros superiores e respirando com ajuda de BiPAP – aparelho que imita o padrão de respiração natural do paciente. A ELA progride para perda e paralisia dos músculos dos membros, do tronco, e daqueles que controlam a fala, deglutição e respiração, de acordo com a Associação Pró-Cura da ELA.

Para viabilizar a impressão do livro sem grande investimento e, assim, a realização da campanha, Cícero encontrou na Editora Uiclap (loja.uiclap.com) a melhor opção. Os livros são impressos por demanda, então no valor da compra já estão inclusos o gasto da impressão e o “lucro” do autor.

O livro impresso tem um prazo de sete dias de produção e está a R$ 76,57. Cícero também disponibiliza a versão digital de “Invisível”, que pode ser adquirido por qualquer valor via pix na chave ciceroedno@yahoo.com.br e enviando o comprovante para o número (19) 99230-0767.