Escritor americanense é finalista no Prêmio Kindle

Trama política com toque sobrenatural; livro está disponível em versão digital

O 7ª Prêmio Kindle de Literatura tem entre seus cinco finalistas um escritor nascido em Americana. André Braga é autor da ficção política “Onde pousam os urubus”, que cria uma realidade paralela para falar de problemas atuais.

O vencedor do prêmio será anunciado em fevereiro e terá a obra publicada pelo Grupo Editorial Record. “Você nunca espera que vai ser um dos finalistas. Foi indescritível quando recebi o e-mail da Amazon”, disse Braga em entrevista ao LIBERAL.

O autor André Braga está entre os 5 finalistas – Foto: Divulgação

“Onde pousam os urubus” é o 12° livro do americanense, que trabalha com tecnologia e mora na Holanda. Ele conta a história de Novamazônia, um país que se emancipou do Brasil logo após o fim da ditadura militar. A nação terá a primeira eleição direta para presidente em 30 anos.

Dois candidatos disputam o cargo e precisam conquistar os votos dos eleitores de Pouso Alegre, uma ilha fluvial na qual o lixo da capital é despejado. Na disputa por votos, os candidatos se envolvem com figuras populares da ilha, como um religioso e o líder dos miseráveis que vivem do lixo.

Braga contou que a ideia para o livro surgiu ao rever um trecho do documentário “Ilha das Flores”, do diretor Jorge Furtado, e ao ler notícias recentes de pessoas fazendo filas em açougues para pegar ossos e restos de comida no caminhão de lixo.

“Queria escrever uma história que remetesse às realidades que acontecem do nosso lado e a gente não enxerga. O livro segue essa linha – a fome, o lixo e a necessidade dos políticos enxergarem aqueles que ao longo de quatro anos simplesmente ignoraram”, declarou o autor.

Assim como em seus outros livros, o autor flerta com o sobrenatural. Uma menina com necessidades educacionais especiais vive agarrada à uma boneca, mas o brinquedo é alvo de lendas e mistérios.

“A discussão política está lá do começo ao fim, mas essa personagem acaba roubando o protagonismo”, revelou o autor.

Os finalistas serão adaptados para audiobook, e o vencedor leva R$ 50 mil em prêmio e adiantamento de royalties. O livro está disponível em formato digital na Amazon por R$ 15, e para assinantes do Kindle Unlimited.