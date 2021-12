Escrita a 12 mãos, antologia ‘Tâmaras de Jesus’ tem lançamento neste sábado

A antologia “Tâmaras de Jesus” será lançada neste sábado na Estação Cultura de Americana, das 9h às 16h. Escrito a 12 mãos, o livro reúne contos, crônicas, poesias e textos informativos com temática religiosa. Cada exemplar será trocado por um alimento não perecível.

A ideia de escrever uma obra com o tema “Tâmaras de Jesus” surgiu por acaso há oito anos. O pensamento ocorreu à poetisa Roberta Helena Suzigan, que fez algumas tentativas de escrevê-lo, mas sem sucesso.

O projeto foi engavetado, e ressurgiu apenas este ano durante em uma conversa com a americanense Carla Maria Feola Fortunato, que escreve livros infantis e mora em Nova York. A escritora topou escrever com uma condição – que não realizasse o trabalho sozinha.

O livro foi realizado em quatro meses, e contou com de parceiros para a sua publicação – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Teve início então a busca por outras pessoas que poderiam contribuir com o projeto. Entre experientes e estreantes, o livro foi feito pelos escritores Leniéverson Azeredo Gomes, Roberta Helena Suzigan, padre Daniel Roberto da Silva, Willian Roberto Nicola Scarazzatti, Lumena Pax Tecum, Roberta Gatti de Oliveira, Alessandro Oliveira da Paz, Jota de Oliveira, Ana Lúcia de Santana Pereira, Carla Maria Feola Fortunato, Daniza Maria Benencase Varriano e João Boldrin Rodella. No total, apenas dois dos autores não têm uma ligação com Americana ou região. As ilustrações são de Fabio Benencase, o prefácio de Camilo de Lellis Fontanin e a dedicatória de Gisele Barbosa Verghetti.

O livro foi realizado em quatro meses, e contou com contribuições de parceiros para o financiamento da publicação. No total, serão disponibilizados ao público 350 exemplares.

Roberta contou que, ao pesquisar sobre as tâmaras, o grupo descobriu valiosos aprendizados. “É uma fruta que tem tudo para dar errado. Nasce no deserto, então poderia não produzir nada, mas dá em cachos. Poderia ser um fruto amargo, azedo, pelas condições de areia, sol e frio, mas é o mais doce. Temos tantos problemas na vida e às vezes dá vontade de desistir, mas que sejamos tamareiras, que produzem muito e sempre pensando no outro”, disse a escritora.

Estreante na literatura, o guarda municipal Alessandro contou que uniu os aprendizados dos trabalhos nas ruas e aqueles adquiridos na igreja presbiteriana que frequenta. Ele compara o livro com o tempo de produção de uma tamareira, que após ser plantada leva até 90 anos para dar frutos.

“Um ditado árabe diz que quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Se eu não vou comer, por que vou plantar? Porque sei que alguém vai comer, e se hoje eu como é porque alguém plantou. Estamos fazendo algo que não é para colhermos os frutos, mas para deixarmos para o futuro”, disse Alessandro.

Doação

Os livros podem ser trocados por um quilo de arroz, um quilo de feijão, um litro de óleo vegetal ou dois litros de leite. Metade do que for arrecadado será encaminhado à Igreja do Nazareno Zanaga, que vai entregar à AENDA (Associação Evangélica Nazarenos de Americana); e a outra metade à Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, que vai destinar os alimentos aos Vicentinos para distribuição às famílias carentes.