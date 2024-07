Escola Municipal de Música de Americana divulga resultado da 1ª fase do processo seletivo para cursos livres

Nomes, os respectivos cursos e as datas da segunda fase estão disponíveis no site da prefeitura

A Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, de Americana, divulgou a lista dos aprovados no processo seletivo para novos alunos em 18 cursos livres. Os nomes, os respectivos cursos e as datas da segunda fase estão disponíveis no site da prefeitura.

Na segunda fase, que será realizada entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, os candidatos passarão por uma entrevista nas dependências da Escola de Música, na Avenida Brasil, 1.293. Os candidatos menores de idade só serão avaliados com a presença de um responsável legal.

Ao todo, são disponibilizadas 106 vagas nos seguintes cursos: Acordeon, Banda Sinfônica Villa-Lobos, Bateria, Clarineta, Coral Infantil, Cordas Friccionadas Coletiva (Violino, Viola de Orquestra, Violoncelo e Contrabaixo Acústico), Contrabaixo Acústico, Flauta Transversal, Orquestra Sinfônica Villa-Lobos, Piano, Percussão, Saxofone Coletivo, Saxofone, Trombone, Trompa – Prática Coletiva, Viola de Orquestra, Violão Clássico, e Violoncelo.

A lista geral de aprovados será conhecida no dia 5 de agosto. Os candidatos aprovados serão contatados por e-mail, para que realizem a matrícula na escola entre os dias 5 e 9 de agosto de 2024. As aulas terão início no dia 12 de agosto.