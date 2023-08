Escola Maria Frizzarin promove apresentação no Teatro de Arena neste sábado

A Escola Estadual Profª Maria Frizzarin promove neste sábado (26), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, o projeto de culminância O Circo dos Sonhos, no Teatro de Arena Elis Regina, em Americana. O evento, que começa às 9h, tem o objetivo de resgatar a cultura artística circense e dar protagonismo aos alunos. A entrada é gratuita.

Evento tem o objetivo de resgatar a cultura artística circense e dar protagonismo aos alunos – Foto: Divulgação

A apresentação foi desenvolvida no primeiro semestre deste ano, por um grupo de professores, dentro do programa de ensino integral, através das disciplinas cultura do movimento e linguagens artísticas. A exibição terá malabares, pirâmide humana e danças que trabalham a linguagem e movimento corporal.

Diretora da escola há dois anos, Simone Tombolato entende que o evento é importante tanto para a instituição quanto para seus alunos e familiares, que possuem a oportunidade de se integrar ao local de ensino.

“É um evento bem grandioso para nós enquanto escola, a gente acredita muito nesse trabalho, é um resgate da comunidade da escola. Esse trabalho de integração entre a família e a escola está sendo evidenciado nos eventos, sem contar na apresentação, o resgate das habilidades culturais, na questão do protagonismo das crianças. Está bem bacana”, disse ao LIBERAL.

“Tem o objetivo de estimular o imaginário dos estudantes. A gente trabalhou toda a linguagem corporal, movimentos corporais e musicais, tentamos trabalhar toda essa linguagem dos movimentos”, completou a diretora.

Além da apresentação do Circo dos Sonhos, a Fanfarra Heitor Penteado fará a abertura do evento junto às crianças e um palhaço irá atuar junto aos alunos durante a exibição. O Teatro de Arena Elis Regina fica na Rua Sergipe, no bairro Chácara Machadinho, próximo ao Centro Cívico.

*Lucas Ardito, estagiário sob supervisão de Valéria Barreira