Escola de Música em Americana oferece 158 vagas

A Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, ligada à Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana, abriu 158 vagas para cursos livres gratuitos. As inscrições devem ser feitas até 9 de março neste link. O início das aulas será em 20 de março.

As vagas são para os cursos de teoria e percepção musical, leitura de partitura em quatro meses, afinação, flauta doce, coral infantil, técnica vocal, violão clássico, flauta transversal e trombone, bombardino e tuba. Também haverá a formação de uma banda acadêmica e de uma orquestra sinfônica.

O público-alvo das oficinas varia entre iniciante, intermediário e avançado. Os requisitos variam entre os cursos e estão disponíveis no edital, assim como os dias e horários das aulas. O documento está disponível no Facebook CCL.Escola de Música.

A lista de inscritos será divulgada nessa mesma página no dia 11 de março.

Os cursos têm entrevista ou audição como segunda fase. Apenas para o coral infantil as vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de chegada para inscrição, que será feita diretamente na Sectur. Mais informações pelo telefone (19) 3408-4815.