Escola de Música de Americana recebe inscrições até domingo

A Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, de Americana, recebe até domingo (12) inscrições para ingresso nas turmas de 2022. Abertas desde 22 de novembro, já receberam 300 interessados.

São oferecidos cursos de formação em violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, violão, flauta transversal, clarineta, saxofone, trompa, trompete, trombone, bombardino, tuba e técnica vocal.

Para alguns cursos há exigência de idade mínima – técnica vocal (12 anos), viola clássica (14), trombone (14), bombardino (14), tuba (14), violoncelo (12), flauta transversal (9), contrabaixo acústico (12), clarineta (12) e saxofone (11).

Os cursos têm duração de oito semestres, divididos em ciclo 1 e 2. Apenas o de técnica vocal oferece, por enquanto, apenas o ciclo 1. Cada curso é composto por quatro disciplinas obrigatórias, como instrumento escolhido ou técnica vocal, teoria musical, canto coral e prática de grupo.

As inscrições podem ser feitas até 23h59 de 12 de dezembro neste link. No dia 13 de dezembro, a lista de inscritos será divulgada na página da Escola de Música no Facebook.

A primeira fase do processo seletivo será realizada digitalmente no dia 17 de dezembro, com uma prova de percepção musical que ficará disponível das 8 às 22 horas no link. A divulgação da lista dos aprovados na primeira fase será publicada no Facebook da Escola de Música em 17 de janeiro de 2022.

Os candidatos aprovados receberão um e-mail com data e horário da entrevista presencial da segunda fase, que acontecerá entre os dias 7 e 11 de fevereiro nas dependências da Escola de Música. A divulgação dos aprovados será publicada no Facebook da Escola de Música em 14 de fevereiro.

As matrículas deverão ser efetuadas de 14 a 18 de fevereiro, e as aulas terão início em 21 de fevereiro.