Escola de dança e movimento de Americana promove show de talentos

As apresentações acontecerão no sábado em duas sessões de 50 minutos

A escola de dança e movimento Travessia Studio, de Americana, realiza um show de talentos acompanhado de uma exposição artística neste sábado (29). As apresentações acontecerão em duas sessões de 50 minutos, uma às 16h, com visitação à exposição às 15h30, e a segunda às 17h40, com a exibição das obras às 18h40.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Travessia promove as apresentações para que seus alunos possam expressar seus talentos além daqueles que são desenvolvidos e aprimorados dentro do estúdio.

Haverá shows de dança com criações dos próprios alunos, artes marciais, canto e poesia, por exemplo. Na exposição, criações artísticas, fotografias, mostra de funcionamento de impressora 3D, entre outras atividades. As vagas para cada sessão são limitadas. Para garantir um lugar e o ingresso, que sai por R$ 10 antecipado. Os interessados devem entrar em contato com a escola via WhatsApp no (19) 99991-7640 para colocar o nome na lista. O ingresso sai por R$ 20 na hora do evento.

O show de talentos acontece na própria Travessia, localizada na Avenida Paulista, 4, no bairro Chácara Machadinho, em Americana. *Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira