‘Entre Linhas e Cenas’ aborda convivência e autoconhecimento durante o isolamento

O espetáculo “Entre Linhas e Cenas”, produzido pelo Grupo Ethos Teatro, de Americana, que chega aos palcos americanenses nesta sexta-feira, enfatiza momentos vividos durante o confinamento da pandemia da Covid-19, como a morte, convivência e o lado sombrio das pessoas.

A peça, em formato de leitura dinâmica, estreia no palco do anfiteatro do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, às 20h. A segunda performance acontece no Fábrica das Artes, localizado na Rua Dr. Cícero Jones, 146, no dia 6 de outubro, às 19h30. A entrada é gratuita.

“É uma leitura dramática, feita com ações dos personagens, como fosse uma montagem teatral”, explicou sobre a dinâmica da peça a diretora e produtora artística, Claudia Viggiano.

Peça estreia nesta sexta-feira, no CCL; a entrada é gratuita – Foto: Divulgação

Todos os elementos de um espetáculo estarão presentes, como cenografia, iluminação e trilha sonora, enquanto os atores atuam circulando o espaço cênico. “A diferença é que estão com o texto na mão, lendo e dando as devidas intenções”, disse.

A ação se passa numa sala com pouca mobília. Um criado conduz três personagens: Garcin, Estelle e Inês, que estão mortos. O aposento onde se conhecem, e irão conviver eternamente, é uma versão civilizada do inferno, onde não há fornalhas e muito menos sessões de tortura, apenas um calor infernal presente.

No ambiente, cada personagem se torna o inferno do outro levando à famosa frase “o inferno são os outros”, do “Entre quatro paredes”, de Jean-Paul Sartre, obra na qual o espetáculo se inspira.

A peça se torna atual num momento em que a sociedade se reconstrói após a pandemia da Covid-19, na qual o isolamento e conflitos existencialistas permearam a realidade, atingindo questões psicológicas, sociais, éticas e morais em todas as classes econômicas.

“É uma reflexão do período em que estiveram em confinamento. Como ficaram suas relações com as pessoas, suas vidas e como tudo isso colaborou para o autoconhecimento” disse a diretora.

De acordo com Cláudia, o público se envolverá com a história. “É muito intensa e tem muita genialidade dramatúrgica. As intenções de levantar reflexões relacionadas com a pandemia, vai ser muito pessoal de cada um”, disse.

O elenco conta com os atores Gabriel Adorno, Rafaella Verdi, Stephany Oliveira e Taciana Cortello, do Grupo Ethos Teatro, que carrega bagagem de oito anos em montagens teatrais de grandes dramaturgos e escritores, tendo em sua trajetória montagens de Shakespeare, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Clarice Lispector, Henrik Ibsen e Samuel Beckett.

O projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur).

ACONTECE

“Entre Linhas e Cenas”

Data e horário: 30 de setembro, às 20h, e 6 de outubro, às 19h30

Locais: primeira sessão – Centro de Cultura e Lazer (Avenida Brasil, 1.293); segunda sessão – Fábrica das Artes (Rua Dr. Cícero Jones, 146 – Vila Rehder)

Entrada: gratuita

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira