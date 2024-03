Entenda como é a reta final dos ensaios para o Via Crucis, em Santa Bárbara

O trabalho desenvolvido durante meses chega à reta final com os últimos ensaios antes da estreia do Espetáculo Via Crucis 2024. Com o início da temporada marcado para esta terça-feira (26), que segue até o domingo de Páscoa, os ensaios finais se intensificaram nas últimas semanas.

Os ensaios do Via Crucis, que começaram em novembro, são intensificados na reta final – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O LIBERAL acompanhou na quarta-feira (20), a reta final dos ensaios. A preparação do elenco no Complexo Usina Santa Bárbara – local onde o espetáculo acontece – teve início no começo de março, com ensaios às segundas, quartas, sextas-feiras e aos domingos. Na semana antes da estreia, a equipe também teve os encontros ampliados para a terça-feira.

Os encontros dos atores e produtores começaram ainda no ano passado, em novembro, quando aconteceu a seleção do elenco e separação do papel ou posto que cada um assumiria no espetáculo. As atividades desenvolvidas são exercícios, oficinas de teatro, atividades de dicção e expressão corporal.

Os trabalhos foram retomados em janeiro, já com os personagens definidos, e os textos distribuídos para começarem a montar o espetáculo. A dramaturgia (texto do teatro), no entanto, começou a ser desenvolvida muito antes, apenas um ou dois meses depois da apresentação do Via Crucis 2023.

“A primeira coisa que chega na minha mão é a dramaturgia, é o texto, porque é a partir dali que eu começo a conceber todo o espetáculo, todas as cenas, e a encenação. É um trabalho de quase um ano. Acaba uma edição, já começa outra”, disse o diretor do espetáculo, Otávio Delaneza.

Agora, com a reta final, ele aponta que pequenos ajustes e mudanças são feitos com base no espaço que sediará o Via Crucis. Os posicionamentos das cenas – que são 33 no total – são previamente marcados no palco do Teatro Municipal Manoel Lyra e depois readaptados, se necessário, na estrutura do espetáculo no Complexo Usina Santa Bárbara.

O elenco recebe direcionamento de cenas – Foto: Claudeci Junior/Liberal

“A partir do contato com os atores, eu já vou colocando o elenco e a cena nos lugares onde eu entendo que vão acontecer. Pode ter mudanças, porque a gente fala de teatro, e teatro é uma arte que muda toda hora, se transforma. A gente lida muito com improviso”, disse Otávio.

Nos ensaios na usina, os atores se familiarizam com o espaço e recebem direcionamentos para cada uma das cenas. Foram nos encontros no recinto do espetáculo que também fizeram o primeiro ensaio com os figurinos.

A partir de hoje (24), o elenco inicia os ensaios gerais, que consistem em realizar a encenação por completo, com todo o figurino, maquiagem e questões técnicas como se fosse um dia de apresentação aberta ao público.

A iluminação do espetáculo, por exemplo, é uma parte da produção que termina de ser acertada apenas nos últimos dias de ensaio. A estrutura estará completamente montada neste domingo.

Em entrevista ao LIBERAL na quarta-feira (20), o secretário de cultura e turismo de Santa Bárbara, Evandro Felix, um dos responsáveis pelo desenho de luz da encenação, contou que parte da iluminação ainda chegaria ao local.

“Esse ano a gente vai trazer mais cor para dentro do espetáculo e mais tecnologia”, contou. Na produção deste ano serão empregados os “moving washes”, refletores em led que possibilitam a variação de cores e permitem que as cenas possam entrar em mais enfoque.

Essa não é uma das únicas novidades do espetáculo para esse ano. A arquibancada foi ampliada e comporta cerca de 3 mil pessoas sentadas, o recinto, no entanto, consegue receber um público de até 6 mil espectadores.

Outro ponto é a acessibilidade. Além da tradução em Libras (Língua brasileira de sinais), que já é costumeira no Via Crucis, o espetáculo contará com audiodescrição para deficientes visuais.

Via Crucis 2024

Dias: 26 a 31

Horário: sempre às 20h

Local: Complexo Usina Santa Bárbara (Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº – Residencial Dona Margarida)

Entrada: gratuita