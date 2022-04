Enok Virgulino lança álbum com participações de Gilberto Gil e Chico César

Morador do Zanaga, artista pernambucano estará na reabertura do Teatro Municipal de Americana

Após quase 40 anos de Trio Virgulino, Enok seguiu carreira solo a partir de 2018 - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O pernambucano Enok Virgulino vai lançar seu segundo álbum solo, “Enok Virgulino Convida”, com participações especiais de grandes nomes da música brasileira. As canções serão liberadas ao longo das semanas, com a primeira estreia na quinta-feira (21) nos serviços de streaming.

O artista recebeu a reportagem na sua casa no bairro Antônio Zanaga, em Americana, na semana passada. Entre uma piada e outra, contou sobre a produção do novo álbum e disse que está honrado por tocar na reabertura do Teatro Municipal Lulu Benencase, na próxima quarta-feira (20).

Gilberto Gil, Chico Cesar, Tato Falamansa, Mariana Aydar, Mestrinho e Geraldo Azevedo são as vozes que compõem o novo álbum do pernambucano. Com seu jeito humilde e autêntico, Enok contou à reportagem que fez pessoalmente os contatos para convidar artistas com quem cruzou na estrada da música.

“Primeiro liguei para o Tato Falamansa, meu amigo de outras épocas. Fui abrir um show do Geraldo Azevedo, convidei para estar no álbum e ele falou que estava dentro. O Gilberto Gil eu conhecia, mas não tinha o contato, só da filha dele. Ela disse para enviar uma mensagem de voz chamando, e eu mandei logo um vídeo cantando a música e dizendo que queria a participação dele”, explicou Enok.

O repertório do álbum inclui canções como “Preciso do seu sorriso”, que Enok Virgulino compôs ao lado de João Silva e estava no álbum com o qual Dominguinhos ganhou seu primeiro Grammy Latino; a música “Mulher de Coronel”, de Gilberto Gil; e a inédita “Velha Sanfona”, que Enok compôs em 1982, mas nunca gravou.

“Gravei de sanfona e voz, mas ficou aquém das outras do álbum, que ficaram mais animadas. É uma canção bonita, mas um pouco triste. Pedimos para um maestro fazer o arranjo, colocamos piano, quarteto de cordas da Orquestra de Americana e Piracicaba, e fiquei feliz com o trabalho bem feito, bem arranjado”, contou sobre a nova música.

Após quase 40 anos de Trio Virgulino, Enok seguiu carreira solo a partir de 2018, quando lançou seu primeiro álbum sozinho, “Forró Bom é Aqui”. A gravação de seu segundo álbum estava prevista para 2020, mas foi atrasada por conta da pandemia. “Faço a lição de casa direitinho, entrego um bom trabalho para quem vai me ver”, prometeu Enok, que também produziu o álbum.

Teatro

O Teatro Municipal Lulu Benencase reabre ao público na quarta-feira após ficar dois anos fechado pela pandemia, período utilizado pela Prefeitura para realizar melhorias no espaço. Os ingressos são gratuitos, mas estão sujeitos à disponibilidade. Informações pelo 3408-4800.

A cerimônia começa às 20h, e a programação vai contar com a presença de Enok Virgulino e sua família, mostrando que todos têm um sangue musical. “É um show onde procuro trazer minha família, aqui todo mundo toca. Não sei para quem esses meninos puxaram que só querem saber de música”, brincou o artista.

Ao final da entrevista, pegou a sanfona para posar para as fotos, mas acabou tocando de verdade e fez um show intimista para a reportagem. “Queria chamar todo mundo a ir no Teatro Municipal e me seguir nas redes sociais, no dia do meu aniversário vou lançar online minha primeira música do novo CD”, convidou o artista.