Encontro de orquestras de violas de Santa Bárbara acontece neste sábado

As quatros apresentações vão enaltecer a tradição e a história da cidade - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

A viola caipira será celebrada neste sábado (19) no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste.

O Encontro de Orquestras de Violas reunirá apresentações, a partir das 20 horas, da Orquestra Barbarense de Violas, da Orquestra Infanto Juvenil de Viola Caipira, da Orquestra Feminina de Viola Caipira e da Orquestra de Violeiros de Águas da Prata.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados uma hora antes na bilheteria.

Lançado em 2017, o Encontro de Orquestras de Violas – Causos, Viola e Violeiro tem o objetivo de resgatar e preservar costumes típicos do interior paulista e as tradições culturais históricas ligadas ao patrimônio imaterial do Estado de São Paulo, reunindo as Orquestras de Violas da região para um encontro e comemorar os aniversários da Orquestra Barbarense de Violas, sensibilizando a população em geral para a importância da manutenção e das celebrações histórico-culturais.

As quatros apresentações vão enaltecer a tradição e a história da cidade em meio à música raiz e caipira e proteger o patrimônio imaterial barbarense, segundo o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

“Esse evento representa a celebração da tradição musical e da cultura popular e fortalece o vínculo entre os músicos participantes e seu público, estabelecendo um ambiente propício para o diálogo artístico, demonstrando o potencial da viola raiz da nossa cidade”, enfatizou.