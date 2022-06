Encontro de Corais de Santa Bárbara reúne grupos da região

O amor pela música une em uma só voz quatro corais da região neste sábado (11). O 9° Encontro de Corais de Santa Bárbara será retomado após ficar dois anos interrompido por conta da pandemia. O Teatro Municipal Manoel Lyra recebe a apresentação às 19h30. A entrada é gratuita, mas é necessário reservar ingresso.

O evento reúne o Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste – Vozes Bárbaras, o Corda – Coral de Americana – Maestrina Marília Andrade, o Coral Municipal de Cosmópolis e o Coro da Diocese de Piracicaba.

“Cada grupo apresenta seu repertório, cada um com sua realidade. Todos os coralistas são amantes da música e amadores, todos realizam ensaios voluntários”, destacou o maestro Eduardo Lustosa, do Vozes Bárbaras.

O Vozes Bárbaras é um dos quatro corais que participam do encontro deste sábado – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Para evitar reunir pessoas durante muito tempo em um único espaço fechado, o 9° Encontro de Corais será mais enxuto. Cada coral apresenta de três a quatro músicas, totalizando cerca de uma hora de apresentação.

Além da retomada após dois anos de pandemia, o evento também será a estreia de Lustosa à frente do Vozes Bárbaras em um evento fechado. Ele assumiu o cargo de regente em setembro de 2020, e de lá para cá fez gravações e apresentações em espaços abertos.

“Nós do Vozes Bárbaras preparamos um repertório de samba, com quatro músicas que vão homenagear compositores da nossa música brasileira”, revelou Lustosa.

O Corda Coral de Americana vai trazer três canções populares, das quais duas são do Brasil e uma é da África.

“É sempre uma alegria participar desses encontros, ainda mais depois de dois anos. É um momento de confraternização musical entre cantores muito importante, onde assistimos, comunicamos e celebramos a vida com a música vocal”, considera a maestrina Ana Paula Rotger, à frente do Corda Coral.

O Coral Municipal de Cosmópolis conta com cerca de 60 cantores que se dedicam a um repertório de MPB (Música Popular Brasileira) e temas clássicos da música coral. Atualmente, o Coral está sob a regência do Maestro Marco Santana e tem como pianista o professor Paulo Jeovani dos Santos.

Já o Coro da Diocese de Piracicaba é formado por 50 cantores católicos de diversas paróquias. Tem ampla atuação em celebrações, como missas solenes e ordenações presbiterais. O coral é orientado pelo regente Genival Silva, tenor lírico formado pelo Conservatório de Tatuí, e tem como assessor diocesano o padre Marcos Roberto da Silva.

“O objetivo do Encontro é levar música de qualidade à população, enfatizar a importância do canto-coral no município e celebrar a arte, a cultura e a união dos cantores barbarenses e da região”, destacou a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

ACONTECE. O 9° Encontro de Corais de Santa Bárbara acontece neste sábado, às 19h30. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser reservados com antecedência pela internet. É possível reservar um ingresso por CPF para o dia do evento. Também é possível garantir a entrada na bilheteria do teatro. O endereço é Rua João XXIII, 61, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. Mais informações pelo telefone (19) 3464-9424.