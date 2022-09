Encontra Conto terá nova edição em outubro, em Santa Bárbara

A 16ª edição do Encontra Conto – Festival Regional de Contação de Histórias de Santa Bárbara d’Oeste acontecerá entre os dias 3 e 9 de outubro. Realizada pelo edital Retomada SP, o festival terá 30 atrações, entre espetáculos narrativos, sessões de contação de histórias, e oficinas de formação com temáticas da arte da contação.

O Encontra Conto será realizado no Tricânico, Léo Sallum, Biblioteca Central, CEU das Artes, Teatro Municipal “Manoel Lyra”, Estação Cultural, Parque dos Ipês, além de instituições, escolas e Centros de Referência da Assistência Social.

Realizado pela Cia Xekmat, a 16ª edição foi contemplada pelo edital Retomada SP, do Programa Juntos pela Cultura da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa e tem correalização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

O Retomada SP é um programa de apoio à realização de novas edições de festivais, em formato presencial, com mais de cinco edições nas áreas de artes cênicas, música, literatura, artes visuais, audiovisual, segmentos da economia criativa e cultura popular e tradicional, com seleção de 20 Municípios do Estado de São Paulo para realização dos eventos no segundo semestre de 2022.

Já o Juntos Pela Cultura visa estreitar a parceria entre o governo do Estado e as prefeituras na área cultural, fortalecendo a produção independente, ampliando o acesso da população à arte, descentralizando o investimento público na área e estimulando o desenvolvimento da economia criativa.

Confira a programação completa:

Dia 3/10 (segunda-feira):

9h – Espetáculo cênico narrativo “Histórias Fantásticas de Pifi e Pafe” com a Cia Xekmat no CIEP Leonel Brizola – FECHADO

14h – Espetáculo cênico narrativo “Histórias Fantásticas de Pifi e Pafe” com a Cia Xekmat no CIEP Leonel Brizola – FECHADO

Dia 4/10 (terça-feira):

9h – Contação de histórias com Wal Baseio na Biblioteca Central – ABERTO AO PÚBLICO

9h – Contação de histórias com Jotapê Antunes da Casa Dois João no Centro Cultural e Biblioteca Prof. Léo Sallum – ABERTO AO PÚBLICO

14h – Contação de histórias com Wal Baseio na Biblioteca Central – ABERTO AO PÚBLICO

14h – Contação de histórias com Jotapê Antunes da Casa Dois João no Centro Cultural e Biblioteca Prof. Léo Sallum – ABERTO AO PÚBLICO

19h – Espetáculo cênico narrativo “E o Sol Avermelhou” com a Cia Arte-Móvel no CEU das Artes – ABERTO AO PÚBLICO

Dia 5/10 (quarta-feira):

9h – Sessão de Contação de Histórias – Confraria do Conto na AMEV – FECHADO

9h – Contação de histórias com Jotapê Antunes da Casa Dois João no Tricânico – ABERTO AO PÚBLICO

13h30 – Sessão de Contação de Histórias – Confraria do Conto na AMOBAM – FECHADO

14h – Contação de histórias com Jotapê Antunes da Casa Dois João no Tricânico – ABERTO AO PÚBLICO

15h – Sessão de Contação de Histórias – Confraria do Conto na AMEV (crianças e família) – FECHADO

Dia 6/10 (quinta-feira):

9h – Contação de histórias com Jotapê Antunes no CEU das Artes – ABERTO AO PÚBLICO

9h – Contação de histórias com Wal Baseio na Biblioteca Central – ABERTO AO PÚBLICO

14h – Sessão de Contação de Histórias – Confraria do Conto – CRAS São Fernando – FECHADO

14h – Contação de histórias com Jotapê Antunes da Casa Dois João no CEU das Artes – ABERTO AO PÚBLICO

14h – Contação de histórias com Wal Baseio na Biblioteca Central – ABERTO AO PÚBLICO

19h – Espetáculo cênico narrativo “E o Sol Avermelhou” com a Cia Arte-Móvel no Léo Sallum – ABERTO AO PÚBLICO

Dias 4, 5 e 6/10:

19h – Oficina de técnicas narrativas “Narração Artística de História” – Giuliano Tierno na Biblioteca Central

Dia 7/10 (sexta-feira):

9h – Espetáculo cênico narrativo “Histórias Fantásticas de Pifi e Pafe” com a Cia Xekmat no CIEP Charles Keese Dodson – FECHADO

14h – Espetáculo cênico narrativo “Histórias Fantásticas de Pifi e Pafe” com a Cia Xekmat na Biblioteca Central – ABERTO AO PÚBLICO

19h – Espetáculo cênico narrativo “Pedro Palerma” com o grupo As Meninas do Conto no Teatro Municipal “Manoel Lyra” – ABERTO AO PÚBLICO

Dia 8/10 (sábado):

9h – Oficina “O Corpo Narrativo – Memórias e Contextos de quem Conta Histórias” – Drika Nunes no CEU das Artes

9h – Oficina “Aula Espetáculo” – Simone Grande – Meninas do Conto na Estação Cultural

14h – Oficina/Workshop “Quintal das Histórias, Cantigas e Brincadeiras” – Daniel D’Andrea na Estação Cultural

14h – Oficina/Workshop “Vem Vindo História” – Tânia Katuapó no Léo Sallum

19h – Espetáculo cênico narrativo – “BUUUU!! A Casa do Bichão” no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, com o grupo As Meninas do Conto

Dia 9/10 (domingo) – ABERTO AO PÚBLICO

9h – Sessão de Contação de Histórias – Confraria do Conto na Feira Central/Pátio da Estação Cultural

10h30 – Sessão de Contação de Histórias – Confraria do Conto no Parque Araçariguama

14 às 18h – Programação no Parque dos Ipês (Em caso de chuva muda-se para CEU das Artes), com apresentações cênico narrativas dos grupos e contadores de forma alternada

14h – Espetáculo “Vagão de histórias” – Grupo Teatral Mirabolantes

14h30 – Espetáculo “Os Fabulantes” – Cia Arte Móvel

15h – “Brincadeiras e Cantigas com Histórias”- Renata de Paula e Daniela Smanioto

15h30 – Apresentação narrativa “Versos ao Pé da Janela”- com Waldineia Baseio

16h – Espetáculo cênico narrativo: “História de montar – Qual seu vaso?” – Casa Dois João

17h – Apresentação de espetáculo cênico narrativo “Conta Outra” com Tânia Katuapó

Pintura artística de Elisabete Padoveze

Biblioteca itinerante