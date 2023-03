‘Encontra Conto’ tem início nesta quarta-feira em Santa Bárbara

Tradicional evento de contadores de histórias na região, o Encontra Conto chega à sua 17ª edição. A programação é gratuita e começa nesta quarta-feira (15) e segue até segunda (20), quando é lembrado o Dia Nacional do Contador de Histórias.

A primeira atividade é às 9h desta quarta-feira, com apresentação do espetáculo “Vagão de Histórias”, do Grupo Teatral Mirabolantes na Biblioteca Central.

Serão realizadas sessões de contação de histórias nos quatro cantos de Santa Bárbara. Na quinta, às 9h, será no Tricânico, e às 14h no Léo Sallum. Na sexta-feira, as sessões serão às 9h no CEU das Artes, e às 14h na Biblioteca Central. As quatro sessões reúnem escolas, mas são abertas ao público.

Durante os cinco dias, serão realizadas sessões de contação de histórias em vários pontos de SB – Foto: Thiago Oliveira / Divulgação

“A população pode aproveitar essa oportunidade para conhecer novos contadores e histórias para todas as idades. Alguns usam objetos, caracterizam personagens, usam teatro de sombras, tem de tudo”, destacou o autor e narrador Amauri Oliveira, da Cia Xekmat.

Estão previstas duas atividades voltadas aos contadores. Às 19h de sexta-feira, o Léo Sallum recebe o workshop “Leitura e Narrativa – o Desafio”, com o escritor Juliano Schiavo. No sábado, o grupo fará uma visita a pontos turísticos de Piracicaba, onde serão compartilhadas histórias e lendas da cidade.

No domingo, a partir das 9h, o Parque dos Jacarandás receberá o “Sai a Roda”, com a contadora Andreia Celegato, pintura de rosto com a artista plástica Elisabete Padovezi e distribuição gratuita de livros recebidos em campanhas de doação.

Encerrando a programação na segunda-feira, o YouTube @CiaXekmat vai divulgar ao longo do dia minicontos narrados pelos contadores da Confraria do Conto.

PROJETO. O Encontra Conto é realizado há 17 anos pela Cia Xekmat, sob coordenação de Amauri. Ele contou ao LIBERAL que este ano não houve apoio que garantisse verba para realização do Encontra Conto, mas que ele será realizado de forma voluntária. Além de contadores barbarenses, há participantes de cidades da região, como Americana, Limeira, Piracicaba, Paulínia, e também de lugares como a capital paulista, Santos e São Vicente.

A câmara barbarense aprovou a Semana dos Contadores de Histórias. Para Amauri, o Encontra Conto contribuiu para fomentar a cultura de narrativa oral. “Santa Bárbara também é uma das poucas cidades que tem no Conselho Municipal de Cultura uma câmara setorial de narrativa oral junto com literatura. Isso acontece pelo trabalho ininterrupto, que tem várias ações ao longo do ano, incluindo o Encontra Conto”, defende Amauri.