‘Encontra Conto’ anuncia retorno da programação presencial em março

Próxima edição regional do evento será nos dias 19 e 20, com encerramento no Dia Internacional do Contador de Histórias

O 16° Encontra Conto – Encontro Regional de Contadores de Histórias será realizado em formato presencial em três cidades da região. A Cia Xekmat, que promove o evento, divulgou esta semana a programação e a data. A próxima edição será em 19 e 20 de março, com encerramento no Dia Internacional do Contador de Histórias.

Após ser realizado totalmente on-line em 2020 e em formato híbrido no ano passado, o evento retorna inteiramente presencial, mas de forma mais enxuta e com número menor de participantes por conta da pandemia.

Contadores de histórias da região voltam a mostrar sua arte de perto – Foto: Thiago Oliveira / Divulgação

Coordenador do Encontra Conto, Amauri de Oliveira disse que os contadores aprenderam muito nas duas edições, transformando a narrativa oral para que funcionasse também diante das câmeras.

Ele disse que as atividades on-line do evento alcançaram um público amplo, com espectadores de outras regiões do país, Estados Unidos e Europa.

“Mas os contadores sentem a necessidade de realizar sua arte da narração oral em frente ao público, vendo sua reação, ouvindo a sua resposta, escutando o seu riso, o seu choro, a sua emoção e fazendo parte de sua memória afetiva”, disse Amauri.

A programação começa às 9h de 19 de março com uma “Roda de Histórias” no Parque Taene, em Santa Bárbara d’Oeste. Aberta para a população, a atividade terá diferentes contadores com histórias alegres, divertidas, de espanto e emoção para todas as idades. Haverá também a distribuição gratuita de livros de literatura no “Leve e Leia”.

Na sequência, o encontro se desloca para a Casa do Conto, em Americana, espaço do projeto da escritora Cristina Lazareti, a Tininha. No local, referência na área da narrativa na região e no Estado, os contadores participarão de uma “Roda de Bate Papo” sobre narrativa oral nos tempos atuais e no cenário pós-pandemia.

Às 19h, o espetáculo “O Último Livro”, do grupo Mirabolantes, se apresenta no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste. O texto acompanha a história de um mundo destruído por guerras, onde a cultura e o conhecimento estão aos poucos desaparecendo. Uma professora resgata duas crianças e passa a contar a elas histórias do último livro da humanidade.

O espetáculo do Encontra Conto valoriza a figura do contador de histórias e seu papel na sociedade. A montagem também integra a programação do Festival Pop Arte, ação realizada pela prefeitura para promover cultura a preços populares. Os ingressos custam de R$ 5 (meia e antecipado) e R$ 10 (inteira e na hora).

O encerramento do 16° Encontra Conto será no Jardim Botânico Plantarum, em Nova Odessa. No dia 20 de março, às 9h, acontece a atividade “Conhecendo Espaços Narrativos e Roda de Histórias”, onde contadores e convidados participarão de uma visita pelo espaço.

O encontro será guiado pela narradora oral e escritora Cristina Benati, que realiza um trabalho de narrativa com temáticas ambientais para diversos públicos. O público interessado precisará arcar com o ingresso de entrada no parque.

O 16º Encontra Conto – Encontro Regional de Contadores de Histórias é realizado pela Cia Xekmat em parceria com o Ponto de Cultura Confraria do Conto, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste.