‘Encanto’ chega ao Teatro Paulo Autran

“Encanto – Família Madrigal” é uma livre adaptação do sucesso da Disney - Foto: Divulgação

A Família Madrigal vem a Americana neste final de semana para encantar o público com uma história vencedora do Oscar. O espetáculo “Encanto – Família Madrigal”, da Vibrarte Produções e Núcleo Cultural, sobe ao palco do Teatro Paulo Autran neste domingo (17), às 15h. A peça é uma livre adaptação do sucesso da Disney e tem parceria do LIBERAL.

A peça se passa em Encanto, uma cidade escondida nas montanhas da Colômbia e onde mora a Família Madrigal. Cada membro desse clã especial possui um dom, como poder de curar com alimentos ou conversar com os animais. Com exceção de Mirabel, uma jovem Madrigal que não tem poder nenhum.

Mas o encanto da família é ameaçado por forças desconhecidas. Mesmo sem nada de excepcional, Mirabel será a peça-chave para salvar a magia das pessoas que mais ama. A Família Madrigal vai precisar de todo o amor e dedicação de Mirabel para manter seus poderes e a vida mágica daquela comunidade. Produtor executivo do espetáculo, Dorival Oliveira contou que a peça faz muito sucesso entre crianças e adultos, sempre com sessões lotadas e reações positivas da plateia.

“O espetáculo é uma livre adaptação desse sucesso que é o filme ‘Encanto’. Seguimos à risca a história, e como o longa caiu no gosto popular, a peça é uma febre entre as crianças. Os pequenos querem ver seus personagens preferidos na versão humana e fazer a comparação se os personagens ficaram parecidos. Os adultos também querem assistir para ver a história materializada no teatro”, contou o produtor. “Todos que se encantaram com o filme querem ver no teatro a versão ao vivo dessa bela história”, avalia Dorival. O filme “Encanto” levou a estatueta de Melhor Animação no Oscar 2022, conquistando a academia com sua mensagem de união e amor pela família. Outra característica do longa é trazer personagens colombianos, diferente dos padrões americanos que a Disney costuma retratar.

Trazendo uma família que possui dons especiais, o filme se inspira no realismo mágico, corrente literária que teve como expoente principal na América Latina o colombiano Gabriel García Márquez.

Ao longo de seus 70 minutos de duração, o espetáculo “Encanto – Família Madrigal” traz músicas, efeitos especiais, belo figurino e cenário encantador.

INGRESSOS. O espetáculo “Encanto – Família Madrigal” se apresenta domingo (17), às 15h, no Teatro Paulo Autran. O endereço é Rua Belém, 233, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Os ingressos custam entre R$ 30 (meia-entrada) a R$ 60 (inteira no dia). Na compra antecipada até um dia antes, o valor cai para R$ 50. Apresentando o anúncio do bônus veiculado no LIBERAL, é possível comprar pelo preço promocional de R$ 45.

As entradas para a peça podem ser compradas no www.vargasingressos.com.br ou na bilheteria do teatro. Informações pelo (11) 9 7826 6083.