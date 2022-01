Empresário de Americana recorda superação do vício em nova música e clipe

O empresário Rafael Silva, o MC 4 Jump, de Americana, lançou na semana passada o clipe de sua segunda música, “Reviravolta”. A canção autoral faz parte do trap, subgênero do rap que mistura elementos eletrônicos e letras com relatos pessoais. O arranjo musical e mixagem ficaram a cargo de Samuel Junior, e a produção do clipe é da TMJ Original.

MC 4 Jump (e) e os produtores Rodrigo Art e SJ Prod: empresário usou sua experiência de vida para compor a canção “Reviravolta” – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

MC 4 Jump contou ao LIBERAL que a inspiração para escrever a letra veio da sua própria experiência. Ele foi adotado na infância, e dos 14 aos 23 anos foi usuário de drogas. Mas conta que passou por uma reviravolta e conseguiu superar o vício.

“Olhei para o lado e não tinha ninguém à minha volta. Olhei para mim e vi que eu mesmo tinha procurado meus problemas por carência emocional. Quando curei minhas feridas e abracei minha própria sombra, entendi que minha história poderia ser diferente, não precisaria morrer usando [drogas]”, disse o músico ao LIBERAL.

Após um ano “limpo”, abriu sua empresa, a Glass Produtos e Serviços. Ele também teve três filhos, Miguel, Laura e Maria. Toda essa trajetória de 33 anos de vida é recordada na música.

“Busquei espiritualmente e fui fazendo evoluções, minha mente se abriu. Eu falava que era filho adotivo, que tudo dava errado, para justificar que usava droga. Quando parei de murmurar e olhei de forma diferente, consegui superar e ser uma pessoa melhor”, relata MC 4 Jump.

O contato com a música começou aos sete anos com aulas de teclado. Rafael fez apresentações no Teatro Municipal de Americana e chegou a ensinar o instrumento aos 12 anos. Mas acabou se afastando do mundo musical, só retornando quando superou o vício, após um convite da produtora TMJ Original.

“Depois de anos na sobriedade, já tinha meus filhos, tinha me divorciado, mas estava com um vazio existencial. Não era relacionamento ou outras coisas que iam me preencher, mas sim a música”, conta MC 4 Jump.

Ele destacou a importância de não desistir dos sonhos e acreditar em si mesmo. “Ninguém pode falar o que você é, cada um tem a sua verdade. E só você pode acreditar em você, não espere acreditarem em você para tomar um ponto de partida”, recomendou o músico.

A música “Reviravolta” é uma continuação da primeira canção de MC 4 Jump, “Ingratidão”. Os dois clipes estão disponíveis no canal no YouTube da produtora, o TMJ Original.

Gênero

O trap é um estilo musical nascido nos anos 2000. Ele se caracteriza por músicas mais dançantes do que o rap, mas com letras que abordam temas parecidos, como desigualdade social e violência contra minorias. O trap traz também relatos mais crus e pessoais dos artistas.

A melodia mistura beats eletrônicos, experimentação e distorções dos acordes. O resultado são músicas mais agitadas e até com mais estranheza, mas forte originalidade.

Entre os nomes mais conhecidos desse gênero musical estão Travis Scott, Matuê e Salvador da Rima.