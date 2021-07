Em três dias, evento propõe treinamento corporal para artistas

Imersão será entre os dias 16 e 18 de julho, em uma chácara no bairro Cruzeiro do Sul

Estão abertas as inscrições para o evento de “Imersão para o Trabalho Atoral”, promovido pela Cia Arte Móvel, com recursos da lei federal Aldir Blanc em Santa Bárbara d’Oeste. Serão três dias de atividades voltadas para o treinamento corporal do artista, entre os dias 16 e 18 de julho, na Chácara Azanhal, no bairro Cruzeiro do Sul.

As inscrições são on-line até domingo (11), pelo site da Cia Arte Móvel, onde também é possível conferir detalhes sobre a programação. A atividade é voltada não só para atores, mas também para artistas de outros gêneros interessados no trabalho corporal. O orientador será o experiente Otávio Delaneza, diretor, ator e arte educador de Santa Bárbara.

Ele destaca que o evento é uma oportunidade inédita no interior paulista. “Estamos sendo pioneiros nessa categoria de imersão, na qual o ator ou bailarino vai estar em contato com a sua ferramenta corporal e a partir dela vamos criar uma obra artística. Temos uma grande expectativa, serão dias de muito aprendizado para todos”, disse ao LIBERAL.

Segundo ele, a atividade nasce da urgência de o artista mergulhar em sua principal ferramenta, o corpo. “Será trabalho intenso, vamos entrar em contato com muitos elementos corporais que não estamos acostumados, vamos destravar o nosso corpo, vai ser bem interessante”, conclui Delaneza.