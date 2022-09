Em Sumaré, anfiteatro Dirce Pinto Dalben recebe peça infantil

O Anfiteatro Dirce Pinto Dalben, em Sumaré, recebe neste domingo (18), às 16h, o espetáculo infantil “João e Maria e a Bruxa Dentuça”. Para estimular a presença dos pequenos, a entrada para crianças com até 10 anos é gratuita.

A montagem adapta o clássico infantil “João e Maria” para os tempos atuais e também para a realidade das crianças, trazendo reflexões sobre temas como obesidade infantil e saúde bucal.

João e Maria e a Bruxa Dentuça – Foto: Divulgação

Os irmãos da fábula encontram uma casa cheia de doces que é habitada por uma bruxa. João e Maria acabam descobrindo que ela, na verdade, é uma dentista que atrai as pessoas com suas guloseimas para conscientizar sobre cuidados com os dentes.

De forma leve e divertida, sem deixar a fantasia de lado, o espetáculo defende um consumo moderado de alimentos ricos em açúcar para manter a saúde. A classificação indicativa da montagem é livre.

Para crianças a partir de 10 anos e adultos, os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Para garantir a meia-entrada, é obrigatória a apresentação da carteirinha de estudante. O endereço é Avenida Brasil, número 1.111, Nova Veneza.