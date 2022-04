Em Santa Bárbara, Via Crucis anuncia sessão extra na Sexta-Feira Santa

A 23ª edição do Espétaculo Via Crucis, de Santa Bárbara d’Oeste, ganhará uma sessão extra às 16 horas da Sexta-feira Santa, dia 15 de abril. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site www.culturasbo.com ou na bilheteria do Teatro Manoel Lyra, de segunda a sexta-feira, 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Espetáculo terá sessão extra na sexta-feira – Foto: Via Crucis / Divulgação

As apresentações seguem até dia 17 de abril, sempre às 20 horas, no Teatro Municipal “Manoel Lyra” – Rua João XXIII, 61, Centro. A sessão das 20 horas do mesmo dia e dos demais seguem o cronograma normal.

Para quem não reservou sua entrada, os ingressos reservados on-line que não são retirados na bilheteria do Teatro Municipal serão liberados diariamente a quem comparecer à apresentação, a partir das 19h.

É possível reservar uma entrada por CPF para cada dia de apresentação. O ingresso reservado on-line deve ser retirado na bilheteria do teatro, no dia da apresentação, até às 19h, mediante apresentação do comprovante de reserva de ingresso e documento com foto. Excepcionalmente, na sessão extra, o ingresso reservado deve ser retirado até 15h.

O Teatro dispõe de acessibilidade, como rampas de acesso, piso tátil, lugares para cadeirantes, poltronas para obesos e portadores de mobilidade reduzida.