Em Santa Bárbara, secretaria prepara Casa do Artesão

A Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira” está sendo preparada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), para atender exclusivamente os artesãos, além de futuramente capacitar pessoas interessadas em técnicas artesanais, fomentando a economia criativa da cidade.

Com loja, sala de oficina “Laboratório de Técnicas” e sala de oficina “Mãos a Arte”, a Casa do Artesão fica anexa ao CAT (Centro de Atendimento ao Turismo), na Rua João Lino, número 362, no Centro.

Casa do Artesão vai contar com loja e duas salas de oficinas – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara – Divulgação

Em reuniões on-line, a equipe do local segue com planos de estruturação e planejamento. Em breve, a Prefeitura de Santa Bárbara realizará o chamamento público voltado aos artesãos que residam no município, maiores de 18 anos e que estejam cadastrados no Mapa da Cultura Barbarense como Trabalhador (a) da Cultura.

Segundo o secretário Evandro Felix, em nota divulgada à imprensa, durante a pandemia tem havido um esforço para organizar, equipar o local e transformá-lo no berço das técnicas manuais de Santa Bárbara.

“Seguimos os ritos institucionais para dar ampla publicidade, oportunidade de acesso e regramentos ao funcionamento. Nos próximos dias publicaremos o Edital para que os artistas barbarenses, devidamente homologados no Mapa da Cultura Barbarense, possam se inscrever para integrar a loja e dispor das salas de oficina”, explicou.