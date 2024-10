Em Santa Bárbara, Mostra de Teatro Cena Bárbara reúne 3,1 mil pessoas

Evento, realizado na última semana de setembro, contou com apresentações teatrais e oficinas

A nona edição da Mostra de Teatro Cena Bárbara, realizada entre os dias 21 e 29 de setembro, em Santa Bárbara d’Oeste, reuniu um público total de 3,1 mil pessoas. O evento, idealizado pelo grupo Di Atus e pela Cia Arte-Móvel, foi espalhado por diversos pontos da cidade, contendo apresentações teatrais e oficinas.

Ao todo, foram 22 apresentações de espetáculos teatrais, incluindo intervenções de teatro lambe-lambe – que consiste em peças curtas em uma caixa pequena, com bonecos e outros objetos. A mostra também contou com três oficinas formativas para artistas.

Nona edição da Cena Bárbara reuniu 3,1 mil pessoas – Foto: Cena Bárbara/Divulgação

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O encontro entre os profissionais da arte propiciou bate-papo após todos os espetáculos, com trocas de experiências entre artistas e público. De acordo com Otávio Delaneza, coordenador geral da mostra, a ação recebeu grupos do Rio de Janeiro e Minas Gerais, assim como visitantes inscritos de outros estados.

“Temos muitos pontos altos a levantar e o mais importante deles é o reconhecimento como um município rico e interessado em grandes encontros artísticos culturais, para poder dialogar, falar, mostrar, fazer a cidade borbulhar arte e cultura”, explicou.

Casa cheia

Além disso, a procura foi alta pelas peças teatrais. “Pinocchio: Olhos de Madeira”, por exemplo, preencheu duas sessões no CEU das Artes (Centro de Esportes Unificados). Segundo Otávio, todos os espetáculos tiveram casa cheia.

“Percebemos que as pessoas estão reconhecendo o projeto como algo importante e necessário para o nosso município, porque a gente reúne artistas, cultura de qualidade, política pública voltada para a arte e para a cultura. Esse reconhecimento vem sendo bem importante para a gente, para o cenário artístico cultural barbarense”, completou Otávio.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Para 2025, ainda não há uma data definida para a realização da mostra. Entretanto, a organização prevê uma edição comemorativa por se tratar dos 10 anos de Cena Bárbara, com maior tempo de duração e inclusão de novas categorias na mostra. A tendência é que seja novamente no mês de setembro.

“Uma mostra de teatro não revela apenas grupos de teatro, mas sim uma gama de outras coisas. Mostra o interesse da população em consumir arte e cultura. Se nós tivéssemos duas ou três semanas de espetáculo, certamente teríamos mais público. A população tem sede por cultura”, finalizou o coordenador.