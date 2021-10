Em Santa Bárbara, espetáculo reflete sobre vida e morte

21 out 2021 às 08:10

Você já pensou o que faria se fosse parar no portal entre a vida e a morte? Esse é o ponto de partida do espetáculo “Circo Mistérium”, do Barracão Teatro e da Cia. Gravitá, que será transmitido gratuitamente pelas redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste. Serão três sessões, nos dias 22, 23 e 24 de outubro, às 20h.

O palhaço Zabobrim, interpretado por Esio Magalhães, se engasga com uma bola de pingue-pongue e acaba chegando ao portal entre a vida e a morte. Nessa linha tênue, se vê diante de suas certezas e dúvidas sobre a própria existência, num possível dia do próprio juízo final.

O processo de criação de Circo Mistérium teve início em meio à pandemia, com ensaios híbridos entre virtual e presencial – Foto: Miguel Magalhães / Divulgação

Acreditando estar na porta do céu e sabendo que é um pecador, começa a rezar desesperadamente para se salvar. Ele então é surpreendido pelo aparecimento de vários seres imortais representando princípios de diversas religiões e filosofias. Cada crença é apresentada por artistas circenses e suas múltiplas especialidades, como lira, bambolê, faixa aérea e acrobacia mão a mão.

Além dos imortais, Zabobrim encontra Scientia, um cientista que vem estudando o portal para descobrir o que é a morte, e assim entender o significado e o sentido da vida.

“A espiritualidade sempre esteve e está presente na experiência humana e na sua relação com o mistério da vida: de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui?”, disse o ator Esio Magalhães, que interpreta Zabobrim.

Para ele, as religiões são o caminho por onde os seres humanos escolhem, cada um à sua maneira, exercer a relação com a espiritualidade. “É uma manifestação cultural necessária, capaz de trazer alento, unir pessoas e ajudar a superar dificuldades. A ciência também é um caminho que busca, por meio de evidências, explicar este mistério”, reflete o artista.

Produção

O processo de criação de Circo Mistérium teve início em meio à pandemia. Desde janeiro de 2021, o elenco trabalhou de forma remota para construir a dramaturgia e os números que compõem o espetáculo. Na fase de finalização da obra, foram realizados ensaios híbridos entre virtual e presencial.

O ator usou suas redes sociais para realizar encontros com pessoas de diversos segmentos, questionando como se comportariam caso estivessem em um portal entre a vida e a morte. As conversas incluíram representantes religiosos do espiritismo, candomblé, islamismo, umbanda, budismo, cristianismo, judaísmo e cosmogonia de povos originários.

O espetáculo é realizado por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural) e pela campanha de financiamento coletivo Credo Quia. As apresentações podem ser conferidas no YouTube pelo canal da Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara. A classificação é livre, mas não se trata de um espetáculo infantil.