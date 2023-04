Em Santa Bárbara d’Oeste, ‘Via Crucis’ tem início nesta terça-feira

24ª edição do espetáculo traz novidades que prometem emocionar o público no Complexo Usina Santa Bárbara

A 24ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste estreia na terça-feira (4). O Complexo Usina Santa Bárbara volta a sediar a montagem, após ela ter sido realizada no Teatro Municipal Manoel Lyra no ano passado por conta da pandemia. O espetáculo segue com apresentações diárias até o dia 9 de abril, sempre às 20h e com entrada gratuita.

Consolidado como o principal espetáculo a céu aberto da região, o Via Crucis de Santa Bárbara busca se renovar a cada edição. Desta vez, uma das principais novidades é que a história de Jesus Cristo será narrada pela perspectiva do Espírito Santo. Quem dará voz ao personagem é a atriz profissional e graduada em dança, Bruna Oliveira. Diretor artístico do espetáculo, Otávio Delaneza contou que o tema escolhido para este ano, “Hora da União”, reflete sobre questões suscitadas pela pandemia.

O Via Crucis de Santa Bárbara se consolidou como o principal espetáculo a céu aberto da região; neste ano, 84 atores estarão envolvidos – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

“Foram momentos muito difíceis, e gostaríamos de retratar nesse espetáculo que é a hora de nos unirmos como seres humanos, de olharmos para o outro com empatia”, destacou Otávio. O Espetáculo Via Crucis terá 84 atores que se revezam entre os personagens. “É totalmente dinâmico, com novidades na cenografia. Em duas horas, vamos contar a passagem de Jesus na Terra de uma forma muito bonita”, afirmou o diretor.

Ele adiantou que algo inédito foi preparado para a 24ª edição para surpreender o público, mas afirmou que não poderia dar detalhes. “Será a primeira vez trazendo essa novidade, algo que nunca usamos. É algo que vai embelezar ainda mais o espetáculo”, garantiu Otávio.

PALCO

A 24ª edição do Espetáculo Via Crucis terá o maior palco já montado no Complexo Usina Santa Bárbara. Serão mais de 600 metros quadrados de piso acessados por 10 escadas para a movimentação do elenco durante as 25 cenas da encenação. A estrutura conta também com um “background” de 68 metros de comprimento por oito metros e meio de altura, que será revestido cenograficamente.

“Para esta edição, focaremos no reaproveitamento de materiais, reutilizando madeira de compensação de um outro evento, restos de isopor e de tecido, materiais recicláveis, uma massa cenográfica para dar aspecto rústico para essa cidade da época de Jesus, além de dar um novo sentido para este palco”, explicou o cenógrafo Junior José Soares de Souza Silva.