Em ritmo de férias: veja opções para assistir e se divertir durante o descanso

As férias finalmente chegaram e o Caderno L preparou uma lista de filmes para entrar no ritmo certo. As produções cinematográficas envolvendo o período são o retrato de aventuras divertidas e atrapalhadas em família. Entre as opções, também estão grandes investigações de assassinato com um toque de comicidade, gênero aposta das produções próprias da Netflix.

Para crianças e pré-adolescentes, as sugestões são de clássicos atemporais. Um com as empreitadas de férias dos alunos da conhecida Escola Mundial, do Carrossel, enquanto o outro é um filme da Disney sobre um acampamento musical. Confira!

Glass Onion: Um Mistério Knives Out (Netflix)

Comédia e mistério. O intrépido detetive Benoit Blanc está na lista de convidados do excêntrico bilionário Miles Bron para uma pequena temporada em uma luxuosa propriedade, localizada em uma ilha grega. O convite é para o encontro anual que reúne os amigos de Miles.

Entre os convidados estão a ex-sócia de Miles, Andi Brand; a atual governadora de Connecticut, Claire Debella; o cientista Lionel Toussaint; a estilista e ex-modelo Birdie Jay e sua leal assistente Peg, além do influenciador Duke Cody com a namorada Whiskey. Como em toda história de detetive que se preze, cada personagem esconde os próprios segredos, mentiras e motivações. Por isso, quando acontece uma morte, todos são suspeitos.

Mistério no Mediterrâneo (Netflix)

Comédia e mistério. Um policial de Nova York (Adam Sandler) finalmente leva a esposa (Jennifer Aniston) em uma viagem de férias à Europa há muito tempo prometida. No voo, após um encontro acidental, o casal é convidado para uma reunião familiar íntima no luxuoso iate do bilionário Malcolm Quince.

Mas Quince é assassinado e eles se tornam os principais suspeitos nesta história de detetive clássica em roupagem moderna. O filme já conta com uma continuação, o “Mistério em Paris”.

Morte no Nilo (Star+)

As férias do detetive belga Hercule Poirot a bordo de um glamouroso cruzeiro no Egito se transformam em uma caçada a um assassino quando a lua de mel de um famoso casal é interrompida. O casal Linnet Ridgeway e Simon Doyle chamam a família para celebrar sua união em um cruzeiro, porém, a rica herdeira é morta misteriosamente. A “sorte” é que um dos detetives mais famosos do mundo está na mesma viagem, porém, novas mortes no navio complicaram ainda mais o caso.

Camp Rock (Disney+)

A história gira em torno de Mitchie Torres (Demi Lovato), uma jovem musicista que espera se tornar uma cantora profissional. Mitchie sempre sonhou em ir ao acampamento musical chamado “Camp Rock”, mas sua família não pode pagar. Para sua sorte, sua mãe Connie Torres arranja um emprego de cozinheira, permitindo que Mitchie vá ao acampamento. Com vergonha de ser julgada pelos colegas, ela esconde essa informação e inventa ser filha de uma grande produtora de música.

A voz da aspirante a cantora foi ouvida pelo pop star Shane Gray (Joe Jonas), que é professor no local com seus colegas de banda, Jason (Kevin Jonas) e Nate (Nick Jonas). A partir daí o astro buscará a dona da doce voz. O filme tem duas continuações, ótimas opções para maratonar.

Carrossel: O Filme (Globo Play/Prime Video)

Em férias, os alunos da Escola Mundial viajam ao acampamento Panapaná, pertencente ao avô de Alícia. Lá, eles participam de uma gincana organizada pelo sr. Campos, que faz o possível para que as crianças se divirtam. Contudo, a chegada de González, representante de uma incorporadora que pretende comprar terreno do acampamento para transformá-lo em fábrica, agita o local.