Em novo show de comédia, Jonathan Nemer propõe rir dos obstáculos

O comediante Jonathan Nemer estará em Americana nesta quinta-feira (17) com seu novo show. “O pior ano da minha vida” sobe aos palcos do Teatro Paulo Autran tratando das dificuldades da pandemia, propondo rir dos obstáculos e apostando na empatia do público. O espetáculo tem apoio cultural do LIBERAL.

O novo stand-up do humorista estreou no final do ano passado e tem percorrido diversas cidades. Jonathan Nemer disse que, a cada parada, encontra uma plateia que se identifica com o show.

“Brinco com coisas que a gente não fazia e agora fazemos, boatos, fake news absurdas, faço piadas e todo mundo se identifica porque todos passaram por isso”, considera o comediante.

Jonathan Nemer se apresenta no Teatro Paulo Autran, nesta quinta-feira – Foto: Divulgação

“Muitas pessoas falam que também foi o pior ano da vida delas por terem perdido alguém, a empresa ter quebrado ou por terem passado pela difícil situação de internação e intubação. Então abordo vários aspectos da pandemia e da quarentena”, disse o humorista ao LIBERAL.

Para além do humor, o show trata com seriedade de aspectos da vida de Jonathan Nemer. Sua mãe passou 150 dias internada, situação que é abordada ao final da apresentação. “Conto o que aconteceu, dou detalhes. Então, é um espetáculo para dar muita risada e também se emocionar. Ao final do show, muita gente sai chorando”, disse Jonathan .

Jonathan Nemer já esteve cinco vezes em Americana, entre apresentações no Teatro Municipal Lulu Benencase e no Teatro Paulo Autran. Os ingressos para sua apresentação nesta quinta-feira estão quase esgotados, e ele destacou que a recepção do público na cidade é sempre muito boa.

“É muito caloroso, um povo que gosta de stand-up, gosta de dar risada. Quando a plateia é desse jeito, vou até mais motivado, preparo coisas novas”, revelou Jonathan.

O espetáculo tem classificação indicativa livre. “Será uma noite especial, todo mundo vai sair mais leve, mais esperançoso do teatro”, convidou o humorista.

Trajetória

Na infância, Jonathan Nemer assistia filmes e séries de comédia, e influenciado pelo conteúdo começou a trabalhar na área, inicialmente como hobby, mas depois de forma profissional. Ele participou como ator e roteirista dos filmes de comédia infantil “Sou Diferente” (2005) e “Tudo de Bom – O Filme” (2009). Em 2010, quando começou a publicar vídeos de humor e paródias em seu canal no YouTube, seu trabalho começou a ganhar notoriedade.

Em 2013 estreou, em parceria com Thiago Baldo, o “Desconfinados”, um dos maiores canais de comédia do Brasil. Em razão de seus vídeos, o humorista já foi destaque nos programas The Noite, Encontro, Jornal Nacional, Profissão Repórter, Domingo Legal, Programa do Ratinho e Programa da Eliana. Desde então, apresentou seu stand-up pelo Brasil e nos Estados Unidos.

Além de humorista, Jonathan é advogado desde os 22 anos. É natural da cidade de São Paulo, mas reside em Marília (SP) desde a infância.

Serviço

“O pior ano da minha vida” se apresenta quinta-feira, às 20h, no Teatro Paulo Autran. Os ingressos custam de R$ 70 (meia-entrada) a R$ 140 (inteira), mas há também a opção do preço promocional de R$ 75 levando um quilo de alimento.