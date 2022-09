Em Americana, músico quer fundar Big Band para preservar e difundir o jazz

Guilherme Mauad responde como diretor artístico, arranjador e guitarrista - Foto: Lúcio Carvalho

Pai de estilos como o rock, o blues e a bossa nova, o jazz se distanciou do público. Muito popular logo após seu surgimento, nos Estados Unidos das décadas de 1930 e 1940, ao longo do tempo ele alcançou o status cult e se tornou mais inacessível. Com o objetivo de difundir esse repertório histórico para a cidade de Americana e, ao mesmo tempo, preservar essas músicas, o músico Guilherme Mauad quer fundar uma Big Band na cidade.

O projeto, que tem como parceiro o maestro Raphael de Araujo Franco, da Orquestra Senai Americana, será formado por 17 músicos profissionais. Um dos propósitos da Big Band também é empregar a mão de obra desses artistas. Serão cinco saxofones, quatro trombones, quatro trompetes, uma bateria, um baixo, uma guitarra e um piano.

Mas para ser colocada em prática, a Big Band precisa de recursos. O projeto foi aprovado na Lei Rouanet em agosto, e agora está na fase de captação de patrocinadores. Através dessa lei, empresas podem destinar para o setor cultural parte dos tributos que pagariam ao governo.

Mauad, que responde como diretor artístico, arranjador e guitarrista da Big Band, contou que o projeto tem várias funções. “Existe a ideia de preservar um repertório antigo, que era mainstream (popular), tocava nas rádios, e hoje não mais. Por ser um repertório de difícil execução, também está gerando oportunidade para músicos preparados, que já estudaram essas músicas poderem tocar”, afirmou o músico.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ele defende que a cidade de Americana tem um “paradoxo cultural”. Interiorana, ela está inserida na RMC (Região Metropolitana de Campinas) e próxima do eixo Rio-São Paulo, e com isso tem características de cidade grande.

Além disso, está cercada de cidades com Big Bands, com Campinas e Piracicaba, e possui um corpo de artistas altamente qualificados. O músico também elogiou o Teatro Municipal Lulu Benencase, um espaço com estrutura para receber as apresentações.

“Queremos trazer esse repertório que não está no mainstream para a população de forma acessível, oferecendo educação e entretenimento por uma via não tão convencional. Americana tem público e carece disso, e esse repertório não está sendo ofertado para a população no momento”, afirmou Mauad.

O projeto aprovado na Lei Rouanet prevê o aporte inicial para a criação da Big Band, os custos com os músicos e com as apresentações, totalizando R$ 500 mil. Ele tem duração de seis meses, mas Mauad explicou que a Big Band deve continuar mesmo após esse período. “A ideia é continuar com outros editais, conseguir alguns patrocínios diretos, e não parar nunca mais”, declarou Mauad.

Além do repertório jazzístico, o músico indicou que outros gêneros podem compor as apresentações da Big Band.

“O jazz nasceu em Nova Orleans, da junção de diferentes nacionalidades e culturas. Foi um marco para a música de forma tão intensa que influenciou outros gêneros – bossa nova, a música latina em geral, o samba jazz, o rock, o blues. Então vamos trazer o repertório jazzístico por seu papel histórico na cultura, mas nada impede de trazermos outros gêneros influenciados pelo jazz”, finalizou Mauad.