‘Elvis’ será exibido na Biblioteca de Americana

O longa aborda a vida e a música de Elvis Presley

Com oito indicações ao Oscar, incluindo de Melhor Filme, “Elvis” (2022) será exibido no Cine Biblioteca nesta quarta-feira (22), em Americana. A sessão começa às 14h e tem entrada gratuita.

O longa-metragem conta a trajetória do ícone do rock, Elvis Presley, interpretado por Austin Butler em uma atuação elogiada. A história é contada pela perspectiva do empresário, coronel Tom Parker (Tom Hanks), com quem o astro viveu uma relação conturbada. O filme tem direção de Baz Luhrmann, que traz sua marca original e característica.

Realizado pela Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), o projeto na Biblioteca de Americana foi retomado em março com a exibição do vencedor do Oscar de Melhor Filme “Tudo em Todo o Lugar Ao Mesmo Tempo” (2022). Ainda estão previstas sessões com os filmes “Os Fabelmans” (2022) e “Top Gun: Maverick” (2022), também indicados à premiação.

Projeto foi retomado em março após ser interrompido por conta da pandemia – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

O Cine Biblioteca exibe filmes gratuitamente às quartas-feiras, sempre às 14h. A Biblioteca Municipal Professora Jandyra Basseto Pântano fica na Praça Comendador Müller, 172, no Centro. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Mais informações pelo telefone (19) 3461-9157.