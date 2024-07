Eliana Favarelli se consagra tricampeã do Festival de Dança de Joinville

A bailarina americanense Eliana Favarelli conquistou o tricampeonato da categoria 60+ do Festival de Dança de Joinville, na tarde desta quarta-feira (17). A dançarina foi campeã ao lado do parceiro Carlos Cabral, na modalidade dança de salão com a coreografia “glamour”.

Essa é a terceira vitória consecutiva de Eliana, que também levou o título nos anos de 2022 e 2023. A aposta para a grande vitória foi uma mistura de três ritmos, o bolero, passo doble e salsa.

Em entrevista recente ao LIBERAL, a bailarina contou que faria três trocas de roupas durante a apresentação, cada uma de acordo com o gênero vigente na coreografia. A parceria com o bailarino Carlos Cabral foi comemorada.

Eliana Favarelli conquistou o terceiro título no Festival de Dança de Joinville ao seu lado o bailarino Carlos Cabral – Foto: Divulgação

O artista é dançarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e fez diversas viagens para Americana para montagem e ensaio da coreografia.

A bailarina também reconheceu que os passos preparados para este ano seriam mais desafiadores e explorariam o plano térreo e aéreo.

Apesar de ser “colecionadora” de prêmios, somando mais de 40 títulos nacionais e internacionais, Eliana Favarelli ressaltou a importância do Festival de Dança de Joinville.

“Eu acho que Joinville me dá essa oportunidade de estar dançando nessa categoria e mostrar para as pessoas que o corpo dança. E o corpo, mesmo que ele esteja com mais idade, funciona muito bem ainda”, disse à reportagem às vésperas do campeonato.