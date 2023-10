Eliana Favarelli e Grupo Espaço Dançar levam ‘Entrelinhas’ ao Teatro Municipal

Espetáculo de dança contemporânea reúne 15 coreografias entrelaçando histórias e temas, com convidados especiais

A bailarina americanense Eliana Favarelli, de 61 anos, apresenta o espetáculo “Entrelinhas: A vida contada com seus atalhos e retalhos…” no Teatro Municipal de Americana “Lulu Benencase” neste final de semana, ao lado do Grupo Espaço Dançar, de Americana, e bailarinos convidados de Santa Bárbara d’Oeste e Salto.

As apresentações serão neste sábado (21) e domingo (22), com duração de 1h40. O teatro será aberto às 19h30 para início às 20h. É possível garantir os ingressos por R$ 50, valor promocional até sexta-feira (20), na bilheteria do teatro e na Twist Dança. Outra opção é comprar neste link para o primeiro dia e neste para o segundo.

Eliana Favarelli e Grupo Espaço Dançar levam “Entrelinhas” ao TM neste final de semana – Foto: Nanah D’Luize_Divulgação

Eliana contou ao LIBERAL que o espetáculo é leve, criado para entreter pessoas de todas as idades e que aborda temas diversificados, ora mais sérios, ora mais divertidos. São 15 coreografias de dança contemporânea, estilo livre, aéreos e “um pouco de tudo”, de acordo com ela.

“Temos um personagem que vai contando casos e histórias de vida. Essas histórias se entrelaçam e formam uma colcha de retalhos, com acontecimentos que as pessoas não contam, o que faz parte mas não é habitual e falamos sobre algumas temáticas. As ‘Entrelinhas’ são tudo aquilo que não contamos, mas que existem e formam ligações entre as vidas das pessoas”, explicou.

Na videodança “Alcateia”, a bailarina Eliana Favarelli inicia flutuando como uma presa e termina dançando em uma grande mandala humana – Foto: Nanah d’Luize / Divulgação

“Entrelinhas” é uma oportunidade para o público de Americana e região acompanhar os trabalhos que os bailarinos, especialmente do Grupo Espaço Dançar, vem desenvolvendo. Dentre as coreografias, estão números apresentados no Festival de Dança de Joinville 2023 e uma adaptação de “Alcateia”, videodança de Eliana inspirada na força e na resistência que veio a público em julho.

Também serão destaques da apresentação coreografias sobre “O Fantasma da Ópera”, a icônica música “Encontros e Despedidas”, de Milton Nascimento e Fernando Brant, e o universo infantil.

Ficha técnica:

Coreografias: Eliana Favarelli, Fernanda Araújo, Edson Antunes, Reginaldo Sama, Alex Brede e Arilton Assunção

Eliana Favarelli, Fernanda Araújo, Edson Antunes, Reginaldo Sama, Alex Brede e Arilton Assunção Grupo Espaço Dançar: Eliana Favarelli, Adriana Riceto, Neia Solera, Siane Pascote, Márcia Araújo, Dayane Borin, María Elisa, Vitoria Fernandes, Luz Pigatto, Marina Borelli, Paula Baches Falcao e Edinei Annanias

Eliana Favarelli, Adriana Riceto, Neia Solera, Siane Pascote, Márcia Araújo, Dayane Borin, María Elisa, Vitoria Fernandes, Luz Pigatto, Marina Borelli, Paula Baches Falcao e Edinei Annanias Companhia de Dança Faces Ocultas: Vinícius Ferreira, Jhony Pedro, Lucas Romualdo, Juan Santos, Henrique Duarte, Luan Augusto, Samuel Rodrigues, Nayton Palma, Matheus Andrelo, Thiago Rafael Ruela

Vinícius Ferreira, Jhony Pedro, Lucas Romualdo, Juan Santos, Henrique Duarte, Luan Augusto, Samuel Rodrigues, Nayton Palma, Matheus Andrelo, Thiago Rafael Ruela Laboratório da Dança: Edgar de Oliveira, Daniel Margato, Robson Mano, Daniel Romano, Rafael Reis, Jenitton Anderson e Matheus Fernandes

Edgar de Oliveira, Daniel Margato, Robson Mano, Daniel Romano, Rafael Reis, Jenitton Anderson e Matheus Fernandes Convidado especial: Reginaldo Sama

