Eliana Favarelli busca tricampeonato no Festival de Joinville nesta quarta-feira

A bailarina americanense Eliana Favarelli sobe ao palco do Festival de Dança de Joinville nesta quarta-feira (17) em busca do terceiro título consecutivo na categoria 60+. Ela competirá por mais um ano na modalidade dança de salão e terá como parceiro o bailarino Carlos Cabral.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para tentar conquistar o tricampeonato da dançarina, a dupla montou a coreografia “Glamour”, que é uma mistura de três ritmos, de acordo com Eliana: um misto de bolero com passo doble, terminando com salsa.

“Nas três partes da coreografia, eu troco a roupa. O figurino passa a fazer parte também da performance, então o primeiro vestido é todo glamouroso, o segundo é puxado para o espanhol, que é o passo doble, e o último é uma roupa cheia de detalhes que balançam”, contou.

Eliana Favarelli busca o terceiro título no Festival de Dança de Joinville; ao seu lado o bailarino Carlos Cabral – Foto: Divulgação

A preparação para a competição começou pela busca por um parceiro. Eliana aponta que encontrar dançarinos na idade adequada é mais difícil. A procura se deu no início deste ano através das redes sociais.

Durante a busca pelo parceiro ideal, Favarelli encontrou o perfil de Carlos Cabral, um bailarino solista do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O dançarino já esteve ao lado de grandes nomes do ballet, como Ana Botafogo, Cecília Kerche e outras internacionais.

Ele aceitou o convite e deram início ao trabalho árduo. A dupla montou a coreografia, ensaiou e gravou para a seletiva do Festival de Dança de Joinville no espaço de 45 dias. Os ensaios foram realizados em Americana.

“Foi um desafio para nós dois, porque não somos bailarinos de salão, mas adaptamos bem a coreografia para os nossos corpos e ficou um trabalho muito bonito”, contou a bailarina.

De acordo com Eliana, a coreografia foi um desafio para ambos. Ela aponta que as performances das vitórias, em 2022 e 2023, eram mais simples. “A gente elaborou um trabalho em que conseguimos fazer tanto passos no chão quanto os aéreos, foi uma conexão bem legal”.

A expectativa para a conquista do terceiro título é grande, mas Favarelli reconhece os desafios que o festival propõe. Elencado como uma das maiores competições do país, Joinville reúne bailarinos de alto nível.

“Mas eu estou confiante, porque eu acho que o nosso trabalho está muito bonito. Se a gente ganhar, vai ser muito legal, mas se não ganhar também vai valer pela experiência e por tudo que a gente vive lá em Joinville. É realmente sensacional”.

Coleção de prêmios

A bailarina Eliana Favarelli coleciona prêmios. São mais de 40 entre títulos nacionais e internacionais nesses 47 anos de carreira. A quantidade, no entanto, não ofusca a busca por mais um.

O Festival de Dança de Joinville tem um clima diferente para a bailarina. “Normalmente os teatros estão lotados, você não consegue comprar ingresso de última hora. Tem uma vibração da plateia com os participantes que é muito legal”, contou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ela ressalta ainda um outro “peso” para a competição: a idade. Eliana conta que as bailarinas são consideradas fora do padrão quando atingem determinado estágio da vida.

“Eu acho que Joinville me dá essa oportunidade de estar dançando nessa categoria e mostrar para as pessoas que o corpo dança. E o corpo, mesmo que ele esteja com mais idade, funciona muito bem ainda”, disse.