Elementos, uma comovente história sobre conviver com as diferenças

“E se os elementos que todos conhecemos estivessem vivos?”. Essa pergunta foi o ponto de partida para o diretor Peter Sohn criar “Elementos”, nova animação da Disney e Pixar que estreia esta quinta-feira (22) nos cinemas da região.

O filme se passa na Cidade Elemento, onde seres do fogo, água, terra e ar vivem em harmonia. A história apresenta Faísca, uma jovem do elemento fogo que é espirituosa, mas pode ficar “esquentadinha”. Mas o que lhe falta em paciência, ela compensa em amor por sua família. Filha única de pais imigrantes, ela reconhece o quanto eles se sacrificaram para lhe dar uma vida melhor e se prepara para assumir a loja Fireplace quando seu pai se aposentar.

Ela divide o protagonismo do filme com Gota, um jovem do elemento água que não tem medo de demonstrar suas emoções. Empático, ele literalmente transborda de compaixão pelos outros e é muito transparente. Gota trabalha como inspetor, e apesar de não ser muito ambicioso, leva seu trabalho a sério. Ele e Faísca desenvolvem uma amizade improvável, mas vão ser lembrados que elementos não se misturam.

Os outros personagens dessa história são Brasa e Fagulha, os calorosos pais de Faísca; Névoa, a volátil chefe de Gota; a senhora D’Água, mãe amorosa de Gota; e Turrão, vizinho de Faísca e que tem uma queda por ela.

Muitos aspectos da história foram inspirados na trajetória de vida do próprio diretor. Peter Sohn é descendente de coreanos e se casou com uma mulher meio italiana e meio americana. Além disso, assim como Faísca, é filho de imigrantes. “O filme é sobre entender nossos pais como pessoas. A partir desse entendimento, vem o apreço pelos sacrifícios que fazem pelos filhos. Meus pais emigraram da Coreia no início dos anos 1970, então nasci lá e fui criado com as tradições, língua e cultura coreanas em Nova York. Isso levou a alguns choques culturais ao longo do caminho”, declarou o diretor em entrevista à Disney.

CENÁRIO. A Cidade Elemento foi planejada para enfatizar diferentes mundos colidindo. O lugar é dividido em distritos projetados para os elementos que ali vivem, mas assim como nas grandes cidades, a evolução aconteceu conforme cada povo se instalava.

A água estava lá primeiro, estabelecendo o sistema de canais. Em seguida, a terra chegou, e a cidade foi construída em um delta onde terra e água se encontram, e o ar foi o próximo. O fogo chegou apenas muito mais tarde, então o local não é tão adequado para esse elemento. Os cineastas adotaram essa abordagem para mostrar como os pais de Faísca foram forçados a sair de sua zona de conforto para uma cidade que nunca tinham explorado antes.

Com tantos personagens diferentes, “Elementos” também pretende mostra como opostos reagem. “É uma comédia cheia de emoção”, diz a produtora Denise Ream. “É uma história sobre relacionamentos – entre fogo e água, entre pais e filhos, e entre todos nós e nossos vizinhos que podem não se parecer conosco. É parte comédia, parte jornada familiar e parte choque cultural”, definiu Denise. Com 110 minutos, “Elementos” tem classificação indicativa livre.