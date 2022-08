Eduardo Coutinho é tema de oficina no Pontos MIS, em Hortolândia

Oficina abordará a vida, a obra e a carreira do cineasta, considerado o maior documentarista do Brasil

Oficina vai destacar o método do documentário, no qual Coutinho se tornou referência - Foto: Guillermo Giansanti - Divulgação

O Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som), projeto do governo de São Paulo em parceria com as prefeituras, promove uma oficina on-line e gratuita sobre o cineasta e jornalista brasileiro Eduardo Coutinho, falecido em 2014. A atividade será nos dias 23, 24 e 25 de agosto, das 19h às 21h. Para participar, é preciso se inscrever em um formulário, disponível no site da Prefeitura de Hortolândia. A oficina é aberta à toda a população.

A oficina abordará a vida, a obra e a carreira do cineasta, considerado o maior documentarista do Brasil. Em seus trabalhos, Coutinho buscou mostrar a história de pessoas comuns. Entre suas obras, destacam-se “Cabra Marcado para Morrer” (1984) e “Edifício Master” (2002).

A oficina vai destacar o método do documentário, no qual Coutinho se tornou referência, e também o processo criativo do cineasta e aspectos importantes de sua filmografia.

A atividade será ministrada pela professora Nathalie Hornhardt, autora de um livro sobre o cineasta – “Quando o Santo é forte: uma discussão sobre a insuficiência humana no documentário de Eduardo Coutinho”. Ela também é atriz e roteirista.