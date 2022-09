Editora Adonis tem lançamento de livro sobre diferenças

Adonópolis, espaço da editora Adonis, recebe o lançamento do livro “Diferente de quem?”, da escritora Elizânia Azanha. Haverá uma sessão no sábado (8), às 14h, e outra no domingo (9), às 10h. A entrada é gratuita, mas é preciso fazer inscrições pelo site www.adonopolis.com.br.

Ilustrada por Dam d’Souza, a história foi escrita há três anos, mudou de nome e de formato, mas nunca perdeu sua essência. “Esse livro tem o propósito de ensinar às crianças que ser diferente não é um problema, mas um presente. E que podemos aprender com as nossas diferenças e com as diferenças dos outros, tornando-nos pessoas melhores, rodeadas de amigos diferentes e amados”, explica a escritora.

Elizania Azanha – Foto:

A inspiração foi o filho caçula de Elizânia. “Ele é muito diferente de minha filha mais velha e, na verdade, também diferente de muitas crianças que conheço. O que não seria um problema, se ele aprendesse a lidar com essas diferenças. Quando as coisas não saiam do jeito dele, ele ficava muito bravo e, algumas vezes, brigava. Isso eu não aprovava. Mas ele só tinha quatro anos, então criei a história de um ratinho que foi aos poucos mostrando que ele também poderia agir diferente e que só ganharia com isso. Funcionou”, revela.

O livro já está disponível para venda no site da editora Adonis por R$ 56,99.