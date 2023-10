Editora Adonis lança livro infantil interativo neste sábado

“As aventuras de Adoninha com você em… Adonópolis, um universo mágico”, da Editora Adonis, traz uma nova proposta: um livro interativo, mas sem atividades.

O evento de lançamento é gratuito e ocorre neste sábado (7), em dois horários, às 10 horas e às 14 horas. Para a participação, é necessária inscrição prévia no site da editora.

Com a mascote Adoninha e o espaço Adonópolis como inspiração, o livro foi pensado para o leitor que tem uma mente criativa e inquieta, assim como a personagem.

Em meio a diversas histórias que retratam os desafios vividos pelas crianças, a obra abre diálogo direto sobre possíveis soluções de conflito com o pequeno que está do outro lado das páginas.

Editora Adonis lança livro com proposta diferente de interatividade – Foto: Divulgação

Desta forma, a interatividade ocorre por meio da colaboração com o desenvolvimento das histórias, criação de suas próprias aventuras, e a deixar-se surpreender.

A proposta de um livro interativo foi feita pela então diretora da Adonis, Magali Berggren Comelato, que buscava uma participação ativa dos leitores. As escritoras Maria Belintane e Valéria Cantelli aceitaram o desafio.

De acordo com elas, a primeira ideia que as pessoas têm sobre um livro interativo costuma ser a de que a obra trará atividades para serem feitas.

“Dentro dessa nossa perspectiva de formação, nos sentimos desafiadas. Mas gostamos da ideia justamente por pensar que essa participação [do leitor] poderia ser de uma forma muito mais criativa, muito mais problematizadora, para personificar mesmo essa criança ativa, que é a criança que está perguntando sobre as coisas e que é curiosa”, disse Valéria.

Desenvolvimento das histórias

As vivências das escritoras enquanto mães, professoras por mais de 30 anos e também de quando eram crianças, foram base para o desenvolvimento das histórias que compõem o livro.

Os desafios vividos por Adoninha se assemelham com aqueles que qualquer pessoa enfrenta na infância. Um deles é a dúvida de seguir os planos combinados com o melhor amigo ou ir para a casa da avó.

Autoras Valéria e Maria usaram suas vivências enquanto mães, professoras, e também de quando eram crianças, como repertório para as histórias – Foto: Divulgação

De acordo com as escritoras, com os desafios da obra e propostas de soluções variadas para cada situação apresentada pela personagem, o leitor tem contato com “saídas” assertivas, respeitosas e cuidadosas.

“A gente acredita que a criança tem um potencial muito grande. E esse potencial precisa ser estimulado. Esse foi um caminho que nós encontramos para que ela mostre que ela pode, não precisa copiar ideias, que é protagonista da própria vida e consegue resolver”, completa Valéria.

Leitura em família

A sugestão da Maria e Valéria é de que os pais possam acompanhar a leitura das crianças e participar ativamente dos desafios propostos.

“A gente vê que as crianças, apesar de atividades intensas, são sozinhas, e ouvir uma criança é imprescindível para o crescimento”, disse Maria.

A leitura em conjunto vai possibilitar também um diálogo entre família, que aprenderá em um todo a respeitar também os sentimentos e opiniões da criança.

“É coisa de mãe essa sabedoria que às vezes a gente já resolve pelas crianças, quando na verdade elas precisam ter esse espaço de aprender a olhar para a situação, aprender a tomar decisões dentro dos limites da idade delas. É esse exercício de participação que faz a criança crescer”, finaliza Valéria.

Lançamento “As aventuras de Adoninha com você em… Adonópolis, um universo mágico”

Data e horário: sábado (7), às 10h e às 14 horas

Local: Adonópolis (R. José Bonifácio, 174 – Chácara Machadinho I, Americana)

Inscrição em: www.adonopolis.com.br/#agenda