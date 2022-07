Dupla sertaneja Lourenço e Lourival se apresenta neste sábado em Americana

Lourenço e Lourival encerram a 12ª Festa do Padroeiro Bom Jesus com show gratuito - Foto: Divulgação

A dupla sertaneja Lourenço e Lourival, que cultiva a tradição caipira há mais de 60 anos, se apresenta gratuitamente em Americana neste sábado (23). Os irmãos de Ribeirão Preto encerram a 12ª Festa do Padroeiro Bom Jesus, subindo ao palco às 22h.

Ao LIBERAL, a dupla contou que deve apresentar alguns de seus lançamentos em Americana. Este ano, já lançaram no Spotify as músicas “O poder da mulher”, “Amigo”, “Luz do Caminho” e “Saudade da Menina da Aldeia” – esta última faz referência à “Menina da Aldeia”, composição que fez sucesso nos anos 1960 na voz da dupla.

Além das novidades, também não devem faltar sucessos que marcaram a trajetória dos irmãos, como “Meu Reino Encantado”, “Como Eu Chorei”, “Velha Porteira” e “Franguinho na Panela”. “Temos mais de mil músicas gravadas ao longo da nossa história. O que o povo pedir, vamos tocar”, garantiu Lourival.

Os dois moram em um mesmo prédio na cidade de Ribeirão Preto, um no sexto e o outro no segundo andar. Parceiros de trabalho, irmãos e vizinhos, destacam o companheirismo de uma vida inteira.

“Canto com meu irmão há 60 anos, nunca tivemos um desentendimento e temos muitos sucessos juntos. É uma grande amizade”, declarou Lourival. A dupla já se apresentou outras vezes em Americana, mas faz alguns anos que não tocam na cidade. Este é o primeiro show de Lourenço e Lourival na Festa do Padroeiro Bom Jesus. “Adoro Americana. Temos parentes que moram aí, sempre somos bem recebidos, nos sentimos em casa”, disse Lourenço.

FESTA. A última noite da 12ª Festa do Padroeiro Bom Jesus começa às 19h. O primeiro show é às 19h30 com a cantora Lorayne Ribeiro. Ela passeia entre o sertanejo raiz e universitário, country, pop rock e sucessos do momento. A festa conta com comidas típicas de quermesses. O cardápio tem mais de 20 opções, como batata em molho, frango a passarinho, pastel e o tradicional lanche de linguiça do padre. A quermesse acontece junto à Igreja de Bom Jesus. O endereço é Rua Dom Barreto, 851, Vila Jones. A entrada é gratuita.