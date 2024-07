Dupla Mauricio & Mauri é a atração desta noite na Festa do Bom Jesus

A dupla Mauricio & Mauri, formada pelos irmãos de Chitãozinho e Xororó, é a atração da noite deste sábado (13) na Festa do Bom Jesus, em Americana. Os músicos sobem ao palco com a promessa de representar a família Lima e relembrar os clássicos da música sertaneja, além dos próprios sucessos. A quermesse tem início às 19h, na Rua Dom Barreto, 851.

Essa é a primeira vez que a dupla se apresenta no evento, mas os artistas já são velhos conhecidos do município, de acordo com Mauri. “A gente está muito feliz de voltar a tocar em Americana, essa cidade tão acolhedora”.

Ele conta que tanto ele, quanto Mauricio, residem na região, em Indaiatuba e Campinas, respectivamente. A banda que os acompanha também é da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

“Então, tocar em Americana é tocar no quintal de casa, e nós com certeza temos muitos amigos e fãs que vão marcar presença e estar com a gente”.

A alegria não é resultado apenas do local do show, mas também do momento em que a dupla está. O cantor aponta que o mundo da música ainda vive em um momento “gostoso” de novos inícios pós-pandemia e que a dupla celebra as três décadas de carreira.

“E a Festa do Bom Jesus é uma festa da família, é uma programação muito bacana, e vamos representar a família Lima […]. Nesse show nós vamos relembrar os 30 anos de Mauricio & Mauri”, contou.

No repertório da noite estarão sucessos da dupla, como “Paixão ou Loucura”, “Sempre Seu Homem”, “Olhos nos Olhos”, “Sinal de Autor”, dentre outras. Além disso, os irmãos farão uma “viagem pela música sertaneja”.

A dupla & Mauri apresenta os chamados “hits” dos anos 90, com músicas dos irmãos Chitãozinho & Xororó e da dupla Gian & Giovani.

“Então a gente faz uma mistura da música sertaneja, mas em um repertório bem contagiante e um clima bem gostoso para levantar a galera e fazer o público participar, cantar e dançar com a gente”, disse Mauri.

A dupla prepara novos projetos a partir do fim do mês, entre eles a gravação “Mauricio & Mauri Acústico em Casa”. “Fiquem conectados às nossas redes sociais, no nosso Instagram (@mauricioemaurioficial) para acompanhar as nossas novidades”.

A carreira da dupla

Mauricio e Mauri cresceram rodeados de música e talento. Seguindo os passos dos irmãos mais velhos que já estavam consagrados no sertanejo nacional, formaram uma dupla em 1990.

O primeiro trabalho dos irmãos como dupla foi lançado um ano depois, intitulado de “De ponta a ponta”. O CD ganhou o Disco de Ouro, destacando singles como “Olhos nos Olhos” e o sucesso que dominou o país “Paixão ou Loucura”.

Depois do primeiro trabalho, lançaram mais de seis CDs e alguns DVDs. Os 34 anos de carreira foram repletos de músicas dominando as paradas e parcerias de sucesso, como em “Toca Fio de Cabelo”, com Rio Negro e Solimões.

No fim de 2023, Mauricio & Mauri lançaram uma regravação do sucesso “Paixão ou Loucura”, desta vez com a participação de Chitãozinho e Xororó. A nova versão apresenta novos arranjos.

“Estamos muito felizes com este trabalho e tenho certeza que as pessoas vão ouvir muito essa parceria com nossos irmãos pelo Brasil afora”, disse Mauri.

Festa do Bom Jesus 2024

Datas e horário: sextas-feiras e sábados, dias 13, 19, 20, 26 e 27 de julho, sempre às 19h

Local: Espaço de evento da Paróquia Senhor Bom Jesus

Endereço: Rua Dom Barreto, 851 – Vila Jones, Americana