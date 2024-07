Dupla Duduca & Dalvan estreia na Festa do Bom Jesus com uma ‘viagem no tempo’

A dupla Duduca & Dalvan fará sua estreia na Festa do Bom Jesus, de Americana, na noite deste sábado (6). Apresentando o show da turnê de 45 anos de história, os “leões da música sertaneja” prometem uma “viagem no tempo”.

A festa tem início às 19h, no salão de eventos da paróquia, localizado na Rua Dom Barreto, 851, na Vila Jones. O evento segue por todas as sextas-feiras e sábados até o dia 27 de julho.

Em entrevista ao LIBERAL, Dalvan conta que, apesar de ser a primeira vez se apresentando no evento, eles já ouviram falar muito bem da Festa do Bom Jesus.

“O nosso escritório, o A&R Productions, fica em Americana, e nos chegam informações maravilhosas sobre o evento que a cada ano cresce mais”, disse.

Para a estreia no palco da quermesse, a dupla traz o show da turnê comemorativa dos 45 anos de história de Duduca & Dalvan.

“Nosso repertório é literalmente uma viagem no tempo, uma retrospectiva da nossa carreira. No show, cantamos todos os nossos sucessos e mais alguns clássicos da música sertaneja”, disse Dalvan.

A dupla colecionou sucessos durante a trajetória artística, que teve início em 1977. Ela se conheceu nas gravações do filme “Entre o Céu e o Inferno da Camanducaia”.

José Trindade e José Gomes, o Duduca e o Dalvan, respectivamente, se juntaram para relaxar nos intervalos das gravações. Tocaram um violão e cantaram, momento em que a amizade surgiu.

A partir daí, começaram a ensaiar e ganharam o apoio do compositor Lourival dos Santos. A primeira turnê da dupla foi realizada no ano seguinte e aos poucos foi conquistando o público.

O primeiro disco de Duduca & Dalvan foi gravado no fim de 1978 e alcançou os primeiros lugares das paradas musicais com a faixa-título “Pirâmide do Amor”.

A dupla ficou conhecida por canções envolvendo temáticas sociais, entre elas os hits “Espinheira” e “Massa Falida”, em 1986.

No mesmo ano os destinos dos dois mudaram, Duduca faleceu, interrompendo a carreira da dupla no auge.

O retorno se deu mais de 20 anos depois, em uma parceria entre Dalvan e Almir Coelho da Silva, que também escolheu o nome artístico de Duduca para homenagear José Trindade e dar continuidade à carreira dos músicos.

Sobre o nome “Leões da Música Sertaneja”, Dalvan explica: “No início da carreira nosso visual sempre foi cabelos longos e barba grande. Um radialista comentou que eu parecia um leão. A partir daí nos rotularam assim”.

Para o show em Americana a dupla promete muita energia, som de qualidade e música “raiz”.

“Alô amigos de Americana e região, venham nos prestigiar nesse show maravilhoso e nessa festa maravilhosa. Não irão se arrepender”, convidou.