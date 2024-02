‘Duna: Parte Dois’ estreia nesta quinta e traz à tona os conflitos do personagem principal

“Duna: Parte Dois”, sequência do sucesso “Duna” (2021), ganhador do Oscar em seis categorias, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (29). Neste episódio, os conflitos internos de Paul Atreides entre o amor e o destino do universo virão à tona.

Na nova trama, que segue sob a direção de Denis Villeneuve, a jornada mítica de Paul Atreides (Timothée Chalamet) ganha novas companhias. Ao lado de Chani (Zendaya) e dos Fremen, Paul agora parte em vingança contra os conspiradores que destruíram sua família.

Diante da difícil escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, ele dará tudo de si para evitar o futuro terrível que só ele pode prever. Ganhador de seis Oscar e ovacionado pela crítica, o filme da Warner Bros. Pictures traz novamente Timothée Chalamet e Zendaya para às telonas.

Em “Duna: Parte 2”, Denis Villeneuve continua a história do filme anterior, mas aumenta as apostas e oferece uma experiência completamente nova para o público. A produção amplia os visuais impressionantes já vistos no primeiro longa e adiciona enormes sequências de ação, junto com novos personagens, aventuras ainda maiores e uma história de amor verdadeiramente poderosa e comovente.

Situado milhares de anos no futuro e continuando de onde “Duna” parou, o filme segue novamente a jornada mítica de Paul Atreides, um jovem impulsionado pelo destino para um poder intergaláctico.

Paul Atreides vive dilema interno – Foto: © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

Filho do governante assassinado, Duque Leto Atreides, e da mística Bene Gesserit Lady Jessica, Paul recebeu o teste final em “Duna”: vencer seus medos quando o destino – e poderosas forças invisíveis – puxam ele nas areias do remoto planeta Arrakis.

Explorando temas atemporais, desde amor romântico e materno à lealdade, vingança e catarse, “Duna: Parte Dois” intensifica ainda mais os temas ecológicos do autor Frank Herbert nesta história sobre humanidade versus mundo natural. No centro da ação está o clássico conflito entre as forças do bem e do mal.

De um lado estão os Fremen, uma representação da humanidade que luta pela coletividade e sobrevivência dos povos nativos e do planeta Arrakis. Do outro lado estão os Harkonnen, uma manifestação de corrupção, violência e ganância.

Eles se “encontram” nessa história conflituosa vivida por Paul, inclinando-se para a ferocidade de Chani e a sabedoria de Stilgar para ganhar a confiança e apoio do povo Fremen.

Enquanto isso, os Harkonnens continuam a devastar as areias de Arrakis em busca de especiarias – embora seus esforços não fiquem sem oposição, enfurecendo-os ainda mais e levando a uma guerra.

Elenco conta com Zendaya vivendo o interesse romântico de Paul, Chani – Foto: © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

“Paul está dividido entre seu desejo de vingança e a sua forte intuição de que esse caminho, no qual está agora, poderá levá-lo a uma catástrofe, ao tentar vingar seu pai”, apontou Villeneuve.

De acordo com ele, esse é o dilema moral que o faz caminhar em uma linha tênue ao tentar lutar contra seus inimigos e ao mesmo tempo evitar trilhar o caminho da mesma profecia também recebida pelas irmãs Bene Gesserit antes dele.

“Esta parte da história, para Paul Atreides, é sobre um jovem que não quer aceitar o seu destino, ou o destino que está se desenrolando diante dele – um dever, uma responsabilidade de liderar que parece maior do que ele é capaz”, disse Timothée Chalamet. “E o que ele quer fazer exigirá tanto dele que sua preocupação imediata e desejo de amar e ser amado por Chani será substituído por esta responsabilidade”.