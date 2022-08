Du Dominici faz mostra de desenhos hiper-realistas no Tivoli antes de exposição no Louvre

A qualidade dos desenhos do artista fez com que ele fosse selecionado para participar de salão internacional em Paris

Antes de embarcar para a França, onde vai expor dois trabalhos no Museu do Louvre, o artista americanense Du Dominici faz uma mostra no Tivoli Shopping. Inaugurada nesta terça-feira (16), ela segue aberta para visitação gratuita até 30 de agosto.

A exposição traz 10 retratos hiper-realistas, técnica utilizada pelo artista, feitos recentemente. Entre as personalidades retratadas, estão o cantor Steven Tyler, o rapper Mano Brown, o cineasta Spike Lee, a cantora Lady Gaga, o jogador de basquete Michael Jordan e o pintor surrealista Salvador Dalí. As duas últimas são “queridinhas” do público que segue Dominici nas redes sociais.

“O retrato do Michael Jordan saiu em várias comunidades e foi um dos que mais repercutiu. O Salvador Dalí muita gente quer ver de perto, por foto não dá para enxergar todos os detalhes. Pelo menos é isso que o pessoal comenta quando vem ao meu estúdio e vê as obras pessoalmente”, disse o desenhista ao LIBERAL.

Du Dominici retrata personalidades em seus desenhos hiper-realistas – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Essa diferença acontece porque Dominici vai além da foto que toma como referência. Usando apenas lápis profissional, borracha e lapiseira, ele desenha com base em uma fotografia da personalidade que vai retratar. Mas com frequência se depara com uma imagem em resolução baixa, e usa o talento para criar os detalhes que faltam.

“Do Michael Jordan, por exemplo, não tem foto atual, só de quando ele jogava, e são todas com resolução baixa. Tento colocar esse realismo além do que está na referência em baixa qualidade, trago as texturas da pele”, detalhou o artista.

A qualidade dos desenhos de Dominici fez com que ele fosse selecionado para participar do Salão Internacional de Arte Contemporânea “Le Cassousel Du Louvre”, no Museu do Louvre, em Paris, no mês de outubro. O artista vai expor retratos hiper-realistas de Pablo Picasso e Frida Kahlo.

“Montei o projeto com o Tivoli como um aquecimento para o Louvre, é a exposição que o antecede. Estou levando o nome da nossa cidade para fora do país, então deixo o convite para todos irem conferir a exposição e conhecer meu trabalho”, convidou Dominici.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A mostra foi montada na área de expansão do Tivoli Shopping, em frente às lojas Renner e Riachuelo. São 10 imagens em diferentes tamanhos – os tradicionais A4 e A3, mas também em um padrão internacional maior, de 38 por 44 centímetros.

“É uma satisfação muito grande para nós receber a exposição desse artista tão grandioso que é o Du Dominici. Temos certeza de que nosso público vai curtir muito ver essas obras de pertinho. Os desenhos feitos por ele são sensacionais. Estão todos convidados a virem prestigiar esse grande artista da nossa região”, disse a coordenadora de Marketing do Tivoli, Paula Funichello.